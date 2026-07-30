¿Qué canciones vienen en el nuevo álbum de Karol G? Este sería el tracklist de ‘No me arrepiento de sentir tanto’

Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar que el próximo 7 de agosto llegará ‘No me arrepiento de sentir tanto’, su sexto álbum de estudio y el proyecto que tomará el relevo de Tropicoqueta, estrenado en 2025.

Karol G anuncia nuevo disco durante su gira actual

El anuncio ocurrió durante uno de sus conciertos en Toronto, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Ante miles de personas, la intérprete de “Provenza” contó que llevaba varios meses trabajando en secreto en nuevas canciones hasta que finalmente decidió compartir la noticia.

Llevo un par de meses trabajando en un proyecto”, explicó antes de revelar el nombre del disco y su fecha de estreno.

El nuevo álbum llegará poco más de un año después del exitoso Tropicoqueta. IG

La portada de No me arrepiento de sentir tanto presenta una estética dominada por tonos azules y una imagen mucho más sobria, con la cantante luciendo un atuendo inspirado en la moda de los años 2000.

La propuesta visual incluso generó comparaciones en redes sociales con la era de In the Zone de Britney Spears, aunque la nueva imagen de Karol G mantiene elementos propios de su identidad. La noticia inmediatamente provocó reacciones entre sus fans, que ahora intentan descubrir qué canciones formarán parte del esperado álbum.

¿Qué canciones tendrá el nuevo álbum de Karol G?

Por ahora, Karol G no ha presentado el tracklist oficial completo, por lo que cualquier lista que circule en redes debe tomarse como un rumor y no como una confirmación definitiva. Sin embargo, hay dos canciones que han comenzado a relacionarse directamente con esta nueva era musical.

La portada del disco marca un cambio de estética para la cantante, con tonos azules y referencias a la moda de los años 2000. IG

La primera es ‘Matadora’, tema que la colombiana presentó durante el concierto inaugural de su gira en Chicago, el pasado 24 de julio. La canción recupera una esencia de reguetón clásico, con una energía mucho más urbana y desafiante, por lo que todo apunta a que será una de las piezas centrales de No me arrepiento de sentir tanto.

Otro tema que ha despertado interés es ‘Después de ti’, una canción de corte mucho más íntimo que Karol G interpretó durante su presentación en Coachella junto a Greg González. La artista volvió a cantar el tema en Toronto después de anunciar su nuevo álbum, aumentando las sospechas de que podría formar parte del proyecto.

A estas canciones se suma una pista especialmente llamativa para los seguidores de música latina: ‘Yo Aprendí’, tema asociado a la cantante cubana Danay Suárez. La canción ya había aparecido en Ocean, álbum de Karol G lanzado en 2019, y existe la posibilidad de que regrese dentro de esta nueva producción.

Así será la nueva era musical de Karol G

El nombre del disco parece anticipar una etapa mucho más personal para la cantante. No me arrepiento de sentir tanto sugiere una exploración de sentimientos como el amor, la vulnerabilidad, las rupturas y la capacidad de comenzar nuevamente.

No me arrepiento de sentir tanto llegará a plataformas digitales el próximo 7 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sin embargo, esto no significa que Karol G vaya a abandonar por completo los ritmos urbanos que han definido buena parte de su trayectoria.

La expectativa apunta a una mezcla de reguetón, pop latino, sonidos urbanos y canciones más sentimentales, una combinación que permitiría a la colombiana mostrar diferentes facetas como intérprete.

Karol G apuesta por una etapa más emocional y vulnerable sin dejar atrás los sonidos urbanos que la caracterizan. AFP

El nuevo disco llegará poco más de un año después de Tropicoqueta, producción que se convirtió en otro éxito para la artista y que consolidó su presencia dentro de la música latina.

Ahora, Karol G parece estar preparada para cambiar nuevamente de piel. Por el momento, ‘Matadora’, ‘Después de ti’ y ‘Yo Aprendí’ son algunos de los títulos vinculados al proyecto, pero será necesario esperar al anuncio oficial para conocer el verdadero tracklist.