Harry Styles añade dos conciertos más en México tras agotar boletos; estas son las fechas
El cantante británico realizó sold out en los primeros conciertos que anunció hace unos días. Estas son las nuevas fechas.
Harry Styles hace unos días dio a conocer que se presentará en México este 2026. Este 28 de enero se realizaron las preventas para los dos shows anunciados, sin embargo, a pocos minutos de haber iniciado se reveló que los boletos se habían agotado, por lo que se abrieron dos nuevas fechas.
Si eres fan de Harry Styles y no te quieres quedar sin verlo, aquí te contamos los detalles de las nuevas fechas para ver al exintegrante de One Direction en México.
¿Cuándo y dónde se presentará Harry Styles en México?
Harry Styles llegará a México este año y se presentará específicamente en la Ciudad de México, las primeras fechas son el 31 de julio y 1 de agosto.
Pro tras agotarse, Ocesa reveló que se añadieron tres conciertos más que se realizarán el 4, 7 y 8 de agosto.
El lugar en el que se presentará ante miles de fans será el Estadio GNP. Además, contará con una invitada especial: Jorja Smith.
¿Cuándo es la preventa de boletos para las nuevas fechas de Harry Styles?
Este 28 de enero se realizó la preventa Banamex de las primeras fechas, pero al agotarse, de inmediato se abrieron dos nuevos shows.
La venta de boletos de las nuevas fechas se realiza desde hoy, por lo que puedes entrar a Ticketmaster a comprar tus boletos.
Cabe mencionar que es venta general, por lo que no necesitas ninguna tarjeta especifica de un banco para hacer tu compra.
Precio de boletos para Harry Styles en México
Tras llevarse a cabo esta mañana la primera preventa, se revelaron los precios de los boletos para Harry Styles, aquí te los dejamos.
Estos precios ya tienen cargos, pero no toman en cuenta el costo por primeras filas o asientos en las orillas de cada zona. También se revelaron los precios de los paquetes VIP.
- PITS: $6,547.25
- GENERAL A: $2,579.25
- GENERAL B: $2,579.25
- GENERAL C: $1,463.25
- GNP: $4,191.25
- VERDE B: $3,987.25
- NARANJA B: $2,827.25
- VERDE C: $2,205.25
- NARANJA C: $1,091.25
Precios de paquetes VIP para Harry Styles en México
VIP TOGETHER: $15,546
- 1 boleto admisión general de pie dentro de los pits Circle, disco
- Horario asignado y acceso preferente a la pop up shop (tienda de merch)
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista
- 1 gafete VIP Together
- Acceso al exclusive Together VIP Lounge previo al concierto (incluye aperitivos ligeros, cócteles y mocktails)
- Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos
- Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP
- Equipo de concierge VIP
VIP PIT KISS/SQUARE: $12,650.50
- 1 boleto admisión general de pie dentro de los pits Kiss, Square
- Horario asignado y acceso preferente a la pop up shop (tienda de merch)
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista
- 1 gafete VIP Kiss
- Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos
- Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP
- Equipo de concierge VIP
DISCO GENERAL A: $5,562.76
- 1 boleto admisión general de pie dentro del pit General A
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista
- 1 gafete VIP Disco
- Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos
- Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP
- Equipo de concierge VIP
PJG