¿Valiente Gryffindor o un astuto Slytherin? Estas son las habilidades de cada casa de Hogwarts

¿Alguna vez te has preguntado a qué casa de Hogwarts pertenecerías? Si eres fan de Harry Potter o apenas comienzas a adentrarte en el Mundo Mágico, conocer el significado de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw puede ayudarte a descubrir cuál refleja mejor tu personalidad.

Cada una de las casas de Hogwarts tiene una historia, valores y características únicas que definen a sus estudiantes. Aquí te contamos qué representa cada una y cuáles son las habilidades que las distinguen.

¿Qué significa cada casa de Hogwarts?

Gryffindor

Es la casa de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Fue fundada por el famoso mago Godric Gryffindor, quien, tras sus diferencias con Salazar Slytherin, ayudó a crear el Sombrero Seleccionador para que los alumnos fueran elegidos de manera justa.

Sus colores son el rojo escarlata y el dorado; su símbolo es el león y su elemento es el fuego. Su reliquia más importante es la espada de Gryffindor, elaborada en plata e incrustada con rubíes.

Los estudiantes de esta casa destacan por su valentía, coraje y determinación. También suelen defender a quienes consideran importantes, enfrentar las injusticias y demostrar una gran lealtad hacia sus amigos.

¿Qué significa cada casa de Hogwarts? Foto: Canva

Slytherin

Entre sus miembros más conocidos están Tom Ryddle (Lord Voldemort), Severus Snape y Draco Malfoy. Fue fundada por Salazar Slytherin, un mago de sangre pura que defendía que Hogwarts debía admitir únicamente a estudiantes de sangre pura.

Sus colores son el verde esmeralda y el plateado; su símbolo es la serpiente y su elemento es el agua. Su reliquia es el guardapelo de Salazar Slytherin.

Los alumnos de Slytherin suelen caracterizarse por su ambición, determinación y liderazgo. También son personas estratégicas y selectivas con su círculo cercano. Aunque pueden parecer reservados, cuando depositan su confianza en alguien demuestran una gran lealtad.

¿Qué significa cada casa de Hogwarts? Foto: Canva

Hufflepuff

Entre sus estudiantes más famosos destacan Newt Scamander, Nymphadora Tonks y Cedric Diggory. Fue fundada por Helga Hufflepuff, quien se distinguía por aceptar a todos los estudiantes y valorar el esfuerzo, además de mostrar un profundo respeto por los elfos domésticos.

Sus colores son el amarillo y el negro; su símbolo es el tejón y su elemento es la tierra. Su reliquia es la Copa de Helga Hufflepuff.

Quienes pertenecen a esta casa suelen ser trabajadores, pacientes y perseverantes. Además, destacan por su humildad y por dar más importancia al trabajo en equipo que al reconocimiento personal.

¿Qué significa cada casa de Hogwarts? Foto: Canva

Ravenclaw

Entre sus estudiantes más recordados están el el profesor Gilderoy Lockhart, Luna Lovegood y Cho Chang. Fue fundada por Rowena Ravenclaw, una bruja reconocida por su inteligencia, sabiduría y curiosidad por comprender el mundo.

En los libros, sus colores son azul y bronce, mientras que en las películas son azul y plateado. Su símbolo es el águila, su elemento es el aire y su reliquia es la Diadema de Rowena Ravenclaw.

Los estudiantes de Ravenclaw destacan por su inteligencia, creatividad y amor por el aprendizaje. También suelen ser observadores, curiosos y buscan comprender la verdad de las cosas antes de emitir un juicio.

¿Qué significa cada casa de Hogwarts? Foto: Canva

Ahora que conoces las características de las cuatro casas de Hogwarts, ¿con cuál te identificas más? Tal vez ya descubriste cuál sería tu lugar dentro del Mundo Mágico.