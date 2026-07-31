Concierto de Harry Styles en CDMX: Así es el gigantesco operativo de seguridad

El cantante británico Harry Styles arrancó su residencia de seis conciertos en la Ciudad de México bajo un hermético operativo de vigilancia. Las autoridades capitalinas y los organizadores desplegaron a 3 mil elementos policiales para resguardar las inmediaciones y el interior del Estadio GNP Seguros.

Miles de fanáticas formaron filas desde la una de la tarde para asegurar los mejores lugares del espectáculo. La gira promocional del álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally obligó a la productora Ocesa a implementar medidas excepcionales para proteger la integridad del artista y sus seguidores.

Harry Styles cantando. REUTERS

Adampol Valdespino, gerente de seguridad del inmueble, dirigió un recorrido previo por las instalaciones del recinto. El directivo mostró el funcionamiento del Centro de Mando, un búnker tecnológico que monitorea en tiempo real todas las actividades dentro y fuera del coloso capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destinó mil 100 agentes para vigilar el perímetro del estadio según los reglamentos públicos. Simultáneamente, mil 800 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asumieron el control total de los accesos y las gradas del auditorio.

Tecnología de punta y protocolos de emergencia

El sistema de videovigilancia del Estadio GNP Seguros superó las expectativas operativas para esta serie de presentaciones internacionales. El equipo de seguridad activó un total de 590 cámaras especializadas, operadas por nueve supervisores capacitados para detectar cualquier anomalía entre la multitud.

La red de monitoreo incluyó dispositivos fijos, cámaras temporales instaladas estratégicamente y equipos corporales o Body Cams adheridos al pecho de los guardias. Estas herramientas tecnológicas permitieron vigilar áreas con conectividad limitada durante los multitudinarios recitales del exintegrante de One Direction.

El Centro de Mando también absorbió las labores de monitoreo vial y meteorológico de la capital mexicana. Los directivos explicaron que los retrasos de quince o veinte minutos en el inicio del show ocurrieron intencionalmente para permitir el ingreso de los fans afectados por el denso tráfico de la ciudad.

El Estadio GNP recibirá a Harry Styles. Foto: Estadio GNP

La protección civil ocupó un lugar prioritario ante la constante actividad sísmica de la metrópoli. El recinto operó con un sistema de doble alerta: la señal oficial del gobierno y una red de sensores estructurales que midió las vibraciones del edificio ante posibles temblores.

Si los sensores detectaban movimientos telúricos intensos, el protocolo exigía la suspensión del evento y la revisión total de las zonas de riesgo. Este mecanismo garantizó la viabilidad del concierto y protegió la vida de miles de espectadores que cantaron éxitos como ‘Watermelon Sugar’.

Accesibilidad universal y reducción de residuos

La organización del evento integró zonas específicas de espera en las gradas 1 y 2 para los padres y tutores de menores de edad. Este espacio brindó tranquilidad a las familias que acompañaron a los jóvenes fanáticos durante las largas horas de presentación del ídolo del pop.

El despliegue logístico sumó esfuerzos para reducir el impacto ambiental derivado de los seis conciertos masivos. El colectivo ambientalista Hagamos Composta recolectó todos los residuos orgánicos generados por los asistentes para evitar su traslado a los vertederos tradicionales de la capital.

Harry Styles en el micrófono. REUTERS

La productora permitió el ingreso de botellas de plástico vacías y sin etiquetas para promover la hidratación gratuita en las estaciones de agua. Esta iniciativa redujo drásticamente el consumo de plásticos de un solo uso en el interior del inmueble de la alcaldía Iztacalco.

La inclusión guio el rediseño de los espacios para garantizar el disfrute pleno de todos los seguidores del artista. El recinto habilitó áreas exclusivas para personas con discapacidad motriz, mujeres embarazadas y asistentes sordos, equipando los lugares con asientos especiales y chalecos vibratorios.

Intérpretes profesionales de Lengua de Señas Mexicana tradujeron las letras del cantante en estas zonas completamente adaptadas. Los encargados permitieron el acceso a estas plataformas a cualquier asistente que lo requiriera, independientemente de la zona marcada en el boleto adquirido.