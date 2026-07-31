¡Guerra por Freddy Krueger! Warner y Paramount se disputan el regreso del terror al cine

Hay personajes del cine de terror que simplemente no desaparecen. Freddy Krueger es uno de ellos. El asesino de los sueños, creado por Wes Craven, lleva años esperando una nueva oportunidad en la pantalla grande y ahora todo apunta a que su regreso podría estar más cerca.

Según reportes publicados por el medio especializado Puck, Warner Bros. y Paramount estarían desarrollando por separado nuevas películas de Pesadilla en Elm Street. Esto habría provocado una especie de carrera entre los dos estudios, que buscarían llevar su propia versión de la franquicia al cine.

La situación resulta especialmente curiosa porque ambas compañías están involucradas en un proceso de fusión que todavía no está cerrado. La operación, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, habría sufrido retrasos debido a una demanda antimonopolio presentada por una coalición de estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Mientras el futuro de la operación sigue en el aire, los estudios tendrían tiempo para avanzar con sus respectivos proyectos.

¿Por qué existen dos versiones de Pesadilla en Elm Street?

Para entender esta peculiar batalla hay que remontarse al origen de la franquicia.

Wes Craven creó Pesadilla en Elm Street en 1984 y la primera película terminó convirtiéndose en una de las producciones más importantes del cine de terror. La saga ayudó además a consolidar a New Line Cinema como uno de los grandes nombres del género.

Sin embargo, después de varias entregas y del reinicio estrenado en 2010, el futuro de Freddy Krueger quedó en pausa.

La situación se complicó todavía más tras la muerte de Craven en 2015. Su viuda, Iya Labunka, y su hijo, Jonathan Craven, trabajaron junto al abogado Marc Toberoff para recuperar los derechos nacionales relacionados con el guion original del director.

Al mismo tiempo, Warner Bros. conservó los derechos internacionales de la franquicia.

Esta división habría provocado el escenario actual: dos compañías con posibilidades distintas para desarrollar proyectos relacionados con el universo de Freddy Krueger.

Paramount prepara su propio regreso de Freddy Krueger

De acuerdo con los reportes, Paramount habría llegado a un acuerdo con el patrimonio de Wes Craven para trabajar con los derechos del guion original.

El proyecto se realizaría bajo el sello Paramount Primal y tendría que respetar ciertos elementos del material creado por Craven para evitar problemas legales relacionados con los derechos que mantiene Warner.

La idea, según la información disponible, sería realizar una nueva versión de la historia original, aunque todavía no se conocen detalles sobre el reparto, la trama o quién estaría detrás de las cámaras.

Freddy Krueger

Warner Bros. tampoco quiere quedarse atrás

Mientras Paramount avanza con su proyecto, Warner Bros. estaría preparando su propia película de Pesadilla en Elm Street.

Los reportes apuntan a que los ejecutivos Michael De Luca y Pam Abdy habrían decidido seguir adelante con una producción enfocada en el mercado internacional.

Para este proyecto, Warner estaría negociando con Lee Cronin, director de la reciente versión de La momia, para que se encargue de escribir, dirigir y producir la nueva película.

La situación es bastante extraña: dos grandes estudios estarían trabajando en nuevas historias de una de las franquicias de terror más conocidas, cada uno desde una posición diferente respecto a los derechos.

Freddy Krueger

¿Cuál película llegará primero?

Por ahora, no hay fechas confirmadas para ninguna de las dos producciones. Sin embargo, el calendario podría ser clave.

Si la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount finalmente se concreta, el panorama podría cambiar por completo. Mientras tanto, ambos estudios tendrían margen para avanzar con sus respectivas películas antes de que la operación llegue a su posible conclusión en junio de 2027.

Eso sí, todavía falta mucho para saber si las dos versiones llegarán realmente al cine o si una de ellas terminará quedándose en el camino.

Freddy Krueger

Lo único claro es que Freddy Krueger vuelve a ser motivo de conversación. Después de años sin una nueva película, el personaje podría regresar con dos proyectos diferentes compitiendo por convertirse en el próximo capítulo de una saga que marcó para siempre al cine de terror.