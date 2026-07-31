¡La Met Gala 2027 ya tiene tema! John Galliano será el gran homenajeado de la noche

La moda ya tiene una nueva cita marcada en el calendario. La Met Gala 2027 estará dedicada a John Galliano, uno de los diseñadores más reconocidos y polémicos de las últimas décadas.

La noticia fue anunciada por Anna Wintour, de Vogue, en colaboración con el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. La exposición llevará por nombre "John Galliano: Horizontes" y será la inspiración para la temática de la próxima Met Gala.

Aunque todavía faltan varios detalles por conocer, como los famosos que serán copresidentes de la gala y el código de vestimenta que deberán seguir los invitados, ya hay algo seguro, la moda de Galliano será el centro de atención.

Además, la exposición marcará un momento poco común en la historia del evento. Será apenas la tercera ocasión en que la Met Gala dedica una exposición a un diseñador que continúa con vida. Antes ocurrió con Yves Saint Laurent, en 1983, y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons, en 2017.

Una exposición que recorrerá la carrera de Galliano

Para Anna Wintour, el diseñador merece una exposición de esta magnitud por la importancia que ha tenido en la moda.

Galliano ha trabajado al frente de casas como Dior, Givenchy y Maison Margiela, además de desarrollar su propia firma. Su carrera ha estado marcada por colecciones que mezclan referencias históricas, teatralidad y una visión muy personal de la alta costura.

De acuerdo con lo anunciado, "John Galliano: Horizontes" también abordará los momentos más difíciles de su vida profesional. Esto incluye el escándalo de 2011 que provocó su salida de Dior y de su propia marca, después de que se difundieran videos en los que realizó comentarios antisemitas durante un incidente en París.

John Galliano Christian Dior

El diseñador se disculpó públicamente, pasó por un proceso de rehabilitación y permaneció alejado de los reflectores durante un periodo. Años después regresó a la industria de la moda y encontró una nueva etapa profesional en Maison Margiela.

¿Qué significa "Horizontes"?

El nombre de la exposición tampoco fue elegido al azar.

Andrew Bolton, curador del Costume Institute, explicó que el trabajo de Galliano puede entenderse como una especie de recorrido entre diferentes épocas, lugares e ideas.

En sus colecciones es común encontrar referencias históricas que luego transforma en algo completamente distinto. Para él, la moda puede conectar imágenes, materiales y emociones, y eso será uno de los puntos centrales de la exposición.

La idea de un horizonte también funciona como una metáfora de la carrera del diseñador, al mirar hacia lo que está adelante sin perder de vista el lugar desde donde se parte.

John Galliano Steve Eichner

La exposición buscará mostrar cómo Galliano ha transformado su manera de entender la moda a lo largo de los años y cómo los cambios culturales también han modificado la percepción que existe sobre su trabajo.

Sus diseños ya han aparecido en la Met Gala

No será la primera vez que una creación de John Galliano tenga protagonismo en la alfombra roja de la Met Gala.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2024, cuando Kim Kardashian apareció con un diseño creado por Galliano para Maison Margiela. La estrella combinó un vestido plateado con un cárdigan gris que, según explicó en una entrevista con Vogue, tomó prestado de su entonces pareja.

El look fue creado para una edición cuyo tema estaba relacionado con la exposición "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" y el código de vestimenta "The Garden of Time".

John Galliano Steve Eichner

Ahora, tres años después, el nombre de Galliano estará directamente relacionado con la temática de la gala.

¿Quién es John Galliano?

Nacido como Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, el diseñador británico comenzó a destacar desde sus primeros años en la moda. En 1984 se graduó de Central Saint Martins y presentó una colección inspirada en la Revolución Francesa que fue adquirida por la tienda Browns.

Más tarde llegó a Givenchy y, en 1996, asumió la dirección creativa de Dior, donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera.

Sus desfiles se caracterizaron por contar historias y convertir la pasarela en un espectáculo. Sus diseños incluían corsés, grandes volúmenes, referencias históricas y personajes que parecían sacados de una película.

John Galliano Giovanni Giannoni

Después del escándalo de 2011, Galliano logró regresar a la industria y, desde 2014, estuvo al frente de Maison Margiela. Allí volvió a demostrar su capacidad para mezclar la alta costura con la deconstrucción característica de la firma.

Ahora, su carrera completa será revisada por una de las instituciones más importantes de la moda.