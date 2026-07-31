"Si vas por dinero, mejor haz perreo": Aleks Syntek defiende la música y el cine con valor artístico

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.— Con una emotiva y divertida conferencia magistral titulada Mi vida entre la música y la pantalla grande, Aleks Syntek celebró 35 años de carrera compartiendo sus vivencias sobre la creación de música en el séptimo arte y la evolución del panorama musical actual. El evento tuvo lugar en el Teatro Rodolfo Fernández del Centro Cultural Allende, durante las actividades de la edición número 29 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF).

La convocatoria del evento fue tal que el teatro lució completamente lleno, por lo que en los jardines del recinto se montaron pantallas para que el público que se quedó fuera también pudiera escuchar y ver la conferencia.

Para iniciar el evento, la directora del festival Sarah Hoch subió al escenario para darle la bienvenida y agradecerle su participación. En respuesta y como gesto de gratitud, Syntek le obsequió un vinilo en una edición exclusiva del concierto que tuvo en el Teatro Metropólitan en octubre de 2023. Al exhibir el arte exclusivo del disco, el cantautor aprovechó para destacar un detalle de mucha importancia para él.

Aleks Syntek y Sarah Hoch en el GIFF. Cortesía GIFF

“Algo en lo que los periodistas nunca se fijaron fue que mi banda en ese concierto estaba integrada por mujeres”.

La charla se centró en el recuerdo del éxito de Sexo, pudor y lágrimas, tema que marcó un parteaguas para los soundtracks en el cine mexicano y el cual no dudó en tocar durante la plática. Syntek recordó que en aquella época atravesaba por un momento sumamente difícil en el que “no tenía nada” y cómo esta canción se convirtió en el detonante de un éxito masivo multipremiado.

Sin embargo, el artista no dejó de lado la ironía al mencionar que antes de entrara al recinto quiso escuchar el tema y descubrió que lo habían bajado del catálogo digital de una conocida plataforma de música.

“La acaban de quitar, así que la voy a volver a grabar con orquesta y les voy a hacer así (hace seña obscena)”, bromeó ante la audiencia.

Syntek reflexionó que si lo que hoy en día motiva a los jóvenes a hacer cine o música es el dinero, mejor deberían de hacer otra cosa.

Pues la verdad es que el cine nos llama primero por el hambre y el deseo de crear y de compartir con el arte. Si vas por dinero, mejor dedícate a otra cosa, yo creo. Si vas por dinero, mejor haz unos perreos intensos”, dijo.

Fiel a su estilo directo y sarcástico, Syntek lanzó una fuerte reflexión sobre el valor de la cultura y la creatividad mexicana.

“Los mexicanos no somos sólo trabajadores de construcción; habemos quienes sabemos hacer cosas de gran calidad. Debemos creer más en lo nuestro y defenderlo”.

Cuestionó la falta de postura crítica en la juventud actual, señalando que “muchos artistas mueren criticados por su propia gente” y que en el pasado “la gente que desafiaba era la inteligente”.

Lamentó que la industria en la actualidad dependa del contenido viral y las tendencias dominantes como el reguetón y los corridos tumbados: “Hay gente que se conforma con lo que hay porque no le gusta que la reten”.

Más allá de la música, Aleks Syntek reafimó su pasión por el cine invitando al público a poner especial atención a las bandas sonoras del género de terror y ciencia ficción, analizando las influencias y tendencias de la industria actual.

Quería hablar un poco de las ideas de hacia a dónde va mi música. Yo soy muy fan de Danny Elfman. Muy fan de lo que hace. Cuando ha hecho música para cine o me lo fusilo a él o me fusilo a Thomas Newman, el que hace la música de American Beauty, Six Feet Under. Es son mis favoritos, pero lo que está pasando ahora y sobre todo con el cine del terror, pónganle mucho ojo.

“La música, Stranger Things, el score, son sintetizadores, son mogs de los 70, es como lo que hacía Walter Carlos, Wendy Carlos porque es transexual, era Walter, ahora es Wendy, pero hacía la música de Stanley Kubrick, de La naranja mecánica, todo eso lo hacía con puros sintetizadores. Y ahora se está regresando ahí en esta era a hacer esa combinación. Yo estoy usando estos instrumentos personales, incluso con sintetizadores, como lo hacía Chuck Miller y Jorge Reyes en su época. Y ahora está otro cuate que se llama Rafferty.

“El chiste es que el estilo que se está empleando no es tan melodioso como antes. Yo creo que ahora se está ocupando más las emociones, las sensaciones a través de sonidos. Entonces, yo quiero meterme mucho en esto y lo que viene para mí es meterme mucho en este rollo del cine de ciencia ficción y de terror”, refirió.

Aleks Syntek en el GIFF. Cortesía GIFF

El compositor no sólo se proyecta como scorista, sino que lanzó un reto directo a los directores de cine para que lo consideren en papeles de actuación.

Ya sé que estoy muy estereotipado, que soy como Chabelo, que me ven en la calle y dicen: ‘Ahi va el tío Syntek’. Créanme, pónganme en el papel que quieran, y les voy a demostrar que podemos hacer que la gente olvide al Syntek y vea al personaje. Entonces, también me gusta mucho la actuación, y si no me van a contratar, yo estoy próximo a sacar una película y yo la voy a actuar, no puedo morir sin hacerlo. También estoy escribiendo un libro. Yo no me puedo morir sin escribir un libro”, expresó el yucateco.

Syntek finalizó su charla sobre el escenario diciendo:

“El matrimonio entre la música y el cine es el híbrido más bello que nos ha dejado el arte a través del tiempo. Y espero una larga vida para ambos. Gracias.”

Aleks Syntek en el GIFF Cortesía GIFF

Syntek cerró con broche de oro interpretando a voz y piano sus emblemáticos temas Volverte a ver e Intocable, emocionando al público presente.

Al finalizar la conferencia en la sala principal, el músico salió al jardín del Centro Cultural Allende para deleitar al público que se había quedado afuera, con el tema Duele el amor, acompañado de una banda conformada por mujeres y agradeciendo que se tomaran el tiempo de asistir y acompañarlo en esa presentación.