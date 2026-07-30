Canaco corrige a Ocesa, conciertos de Harry Styles no dejarían 3 mil mdp

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) se deslindó de las proyecciones económicas difundidas por Ocesa sobre los conciertos de Harry Styles, pues aseguró que la derrama económica esperada por las seis presentaciones del cantante británico en la capital será de dos mil 94 millones de pesos, una cifra inferior a la estimada por la promotora.

Luego de que Ocesa informara que los conciertos en el Estadio GNP Seguros el 31 de julio y los días 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, generarían entre dos mil 550 y tres mil millones de pesos y atribuyera dichas proyecciones a la Canaco CDMX, el organismo empresarial aclaró que no participó en la elaboración ni autorizó ese cálculo.

Las cifras económicas contenidas en ese documento fueron publicadas bajo la exclusiva responsabilidad de dicha empresa”, señaló Canaco CDMX en un comunicado en el que precisó que cualquier interpretación de esos datos corresponde únicamente a la promotora.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del organismo empresarial, la derrama económica asociada a los seis conciertos alcanzará los dos mil 94 millones de pesos, impulsada principalmente por la venta de boletos, que representará ingresos por más de mil 638 millones de pesos.

Foto: Instagram harrystyles

La llegada de miles de asistentes de otras entidades del país y del extranjero también tendrá un impacto en el sector turístico, dijo la Canaco, al calcular que el hospedaje generará una derrama cercana a los 299.7 millones de pesos, mientras que el consumo en restaurantes, cafeterías y otros establecimientos relacionados con alimentos y bebidas dejará poco más de 156 millones de pesos.

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, sostuvo que este tipo de espectáculos tiene efectos que van más allá de la industria del entretenimiento.

Cada concierto de talla internacional representa una oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. No solo se benefician los organizadores del espectáculo; también lo hacen hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, proveedores y miles de pequeñas y medianas empresas que participan directa o indirectamente en la atención de los visitantes”, afirmó.

Los conciertos de Harry Styles en CDMX tendrán estaciones de agua gratuita. IG harrystyles

Según el líder empresarial, los beneficios también alcanzarán a servicios de transporte público y privado, plataformas de movilidad, comercios de mercancía oficial, agencias de viajes, empresas de logística, seguridad privada y proveedores especializados, sectores que suelen registrar aumentos en la demanda durante eventos masivos.

La Cámara sostuvo que las cifras publicadas por Ocesa que elevaba el impacto económico de los conciertos hasta los tres mil millones de pesos, no forman parte de sus análisis oficiales.

Insistió en que no tuvo intervención en la elaboración del comunicado de la empresa.