Así puedes votar para salvar a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

Las primeras estrategias ya comenzaron dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y también llegó el primer habitante en quedar en riesgo. Aldo Rendón fue enviado a esa posición tras una dinámica especial realizada durante el arranque de la temporada, por lo que muchos seguidores del reality ya buscan cómo votar para apoyarlo cuando se abran las votaciones.

Aunque todavía faltan las nominaciones oficiales de la semana, Aldo se convirtió en el primer famoso en quedar expuesto dentro del juego. Si quieres que continúe en la competencia, esto es lo que debes saber sobre el proceso de votación.

¿Por qué Aldo Rendón quedó en riesgo?

Todo ocurrió durante una dinámica especial en la que Wendy Guevara se comunicó con los habitantes de la casa.

La producción explicó que la primera persona en contestar la llamada recibiría un beneficio que tendría consecuencias inmediatas dentro del reality. Quien respondió fue Arantza Ruiz, que obtuvo el poder de elegir a un compañero para enviarlo directamente a una posición de riesgo.

Su decisión fue Aldo Rendón, quien se convirtió en el primer participante nominado de manera especial durante esta temporada.

Sin embargo, eso no significa que sea el único habitante que podría enfrentar la eliminación. En los próximos días se llevarán a cabo las nominaciones habituales y la lista de participantes en riesgo podría aumentar.

Aldo Rendón fue el primer habitante en quedar en riesgo en La Casa de los Famosos México 2026. IG aldorendon

Cómo votar por Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Si deseas apoyar a Aldo Rendón, será necesario esperar a que la producción confirme la lista oficial de nominados y habilite las votaciones.

Una vez que eso ocurra, estos son los pasos que deberás seguir:

Espera la lista oficial de nominados. Aunque Aldo ya fue enviado a la zona de riesgo, primero deberán realizarse las nominaciones de la semana.

Aunque Aldo ya fue enviado a la zona de riesgo, primero deberán realizarse las nominaciones de la semana. Entra al sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Cuando las votaciones estén disponibles, la producción habilitará el sistema a través de sus canales oficiales.

Cuando las votaciones estén disponibles, la producción habilitará el sistema a través de sus canales oficiales. Selecciona a Aldo Rendón. Busca el nombre del participante y confirma tu voto para apoyarlo.

Busca el nombre del participante y confirma tu voto para apoyarlo. Vota durante el periodo establecido. Las votaciones solo permanecen abiertas por un tiempo determinado, por lo que es importante emitir el voto antes de que cierre el proceso.

Como ha ocurrido en temporadas anteriores, el número de votos disponibles puede variar dependiendo de la plataforma desde la que participen los espectadores y de las reglas anunciadas por la producción.

Así puedes votar por Aldo Rendón cuando se abran las votaciones oficiales. IG aldorendon

¿Cuándo abren las votaciones de La Casa de los Famosos México?

Las votaciones no se abren inmediatamente después de que un participante queda en riesgo.

Primero deben realizarse las nominaciones de la semana para definir quiénes integrarán la placa de nominados.

Una vez confirmada la lista, durante la gala correspondiente se anuncia el inicio de las votaciones y los seguidores ya pueden apoyar a su habitante favorito.

Por ese motivo, quienes quieran salvar a Aldo Rendón deberán esperar a que el programa confirme oficialmente a todos los participantes que competirán por permanecer en la casa.

Los fans podrán apoyar a Aldo Rendón con su voto durante la semana de nominación. IG aldorendon

La primera decisión ya cambió el juego

Aunque la temporada apenas comenzó, la decisión de Arantza Ruiz ya tuvo un efecto importante dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Además de colocar a Aldo Rendón en una posición complicada desde los primeros días, la dinámica también comenzó a marcar las primeras estrategias entre los habitantes, quienes ahora deberán pensar con mayor cuidado cada movimiento.

Mientras llegan las nominaciones oficiales, Aldo tendrá la oportunidad de conectar con el público y ganar apoyo antes de la primera gala de eliminación. Será entonces cuando los espectadores tengan la última palabra a través de las votaciones oficiales de La Casa de los Famosos México 2026.