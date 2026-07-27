Lupillo Rivera presenció cuando Aylín Mujica se enteró de la muerte de su hijo: "destrozada"

Aylín Mujica hace unos días recibió una de las noticias más tristes: su hijo Mauro murió a los 31 años tras complicaciones relacionadas a una neumonía que presentaba mientras se encontraba en Barbados.

De acuerdo con lo que ha compartido la propia actriz en una entrevista a pocos días de la muerte de su hijo Mauro, ella se encontraba en Colombia debido a que se encontraba grabando Top Chef VIP, un reality de cocina en el que participa con Lupillo Rivera y otros famosos.

Aylín Mujica IG aylinmujic

Lupillo Rivera presenció cuando Aylín Mujica se enteró de la muerte de su hijo

En una entrevista con varios medios, Lupillo Rivera habló sobre la triste noticia que recibió Aylín Mujica hace unos días cuando le informaron que su hijo mayor había perdido la vida.

El cantante compartió que, de casualidad, él pudo ver cuando la cubana recibió la noticia de la muerte de su hijo.

“Es algo muy triste que no se le deseamos a nadie y la verdad yo la miré destrozada, la miré mal. Nos tocó el momento cuando le dijeron las cosas, de casualidad porque íbamos entrando al hotel y ella iba saliendo. Pero aquí estamos para apoyarla en su decisión, en lo que vaya a hacer”.

Foto: Instagram lupilloriveraofficial

El famoso también defendió a Aylín Mujica, quien a pocos días de la muerte de su hijo ofreció una entrevista para hablar de lo ocurrido, algo que desató las críticas en contra de la cubana.

“No la había conocido, no había convivido con ella nunca hasta estos momentos y ya conviví con ella, es una mujer hecha y derecha. A veces la gente opina por sus propios sentimientos, pensamientos”.

Problema legal entre Belinda y Lupillo Rivera podría terminar

En otros temas, Lupillo Rivera dijo que el problema legal que mantiene con Belinda, después de que la cantante lo demandara por hablar de ella en su libro biográfico, esto dijo el cantante.

“Yo creo que vamos a quedar bien los dos porque al final de cuentas nos debemos al mundo del espectáculo, andamos trabajando. Siempre debemos de buscar la paz, la tranquilidad de la otra persona”.

Por otra parte, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta Belinda, esto después de que algunos fans de Kenia Os empezaran a criticarla por supuestamente haber hecho una indirecta a la cantante.

Lupillo Rivera rechaza tregua con Belinda y mantiene contrademanda Instagram @lupilloriveraofficial

“Eso no está cool, es ano es buena onda. Ninguna mujer debería recibir osas de hate en redes sociales, para eso estamos los hombres porque aguantamos lo que caiga, a lo menos yo sí”.

Para finalizar, también habló sobre el conflicto que Nodal, exnovio de Belinda, mantendría con su papá por los derechos de su nombre artístico y reveló si estaría dispuesto a hacer una colaboración con el esposo de Ángela Aguilar.