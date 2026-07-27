¿Qué le dijo Alberto Guerra a Zuria Vega? La declaración de amor tras 13 años juntos

Zuria Vega y Alberto Guerra continúan demostrando que su historia de amor sigue más fuerte que nunca. Este 26 de julio, la pareja celebró 13 años desde que comenzó su romance, una fecha que el actor decidió conmemorar con un romántico mensaje y una serie de fotografías inéditas que conquistaron a sus seguidores.

El romántico mensaje de Alberto Guerra para Zuria Vega

Aunque ambos han confesado en varias ocasiones que no acostumbran realizar grandes celebraciones por este tipo de fechas, el aniversario no pasó desapercibido. Alberto aprovechó sus redes sociales para expresar el cariño que siente por la actriz, dejando claro que, después de más de una década juntos, el amor entre ambos permanece intacto.

El actor compartió imágenes inéditas que muestran algunos de los momentos más especiales de su relación. IG

13 años juntos. Por lo que fuimos, lo que somos y lo que nos falta, salud amor de mi vida", escribió el actor junto a una recopilación de imágenes que muestran algunos de los momentos más especiales de su relación.

La publicación rápidamente se llenó de miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes destacaron que ambos forman una de las parejas más sólidas y discretas del espectáculo mexicano.

¿Por qué no celebran su aniversario Zuria Vega y Alberto Guerra?

Curiosamente, apenas unos meses atrás, Zuria Vega había confesado que ni ella ni Alberto son aficionados a organizar grandes festejos por sus aniversarios.

La pareja ha demostrado que, pese a los rumores, su matrimonio continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo. IG

Durante un encuentro con la prensa, la actriz explicó que prefieren disfrutar el momento de manera natural y aprovechar la fecha para recordar las razones por las que decidieron construir una vida juntos.

No solemos hacer algo en especial, veremos qué pasa. Siempre es una fecha bonita para recordar por qué uno elige estar con la persona", comentó en aquella ocasión.

La protagonista también compartió su visión sobre el matrimonio y dejó claro que, para ella, el secreto de una relación duradera no radica en fórmulas mágicas.

"Si yo tuviera esa respuesta me haría millonaria", dijo entre risas. Después añadió que, si tuviera que resumir el matrimonio en una sola palabra, elegiría "voluntad", pues considera que todos los días implica decidir caminar al lado de la persona que amas.

El romántico mensaje de Alberto Guerra conquistó las redes sociales y recibió miles de reacciones. IG

Así comenzó la historia de amor entre Zuria Vega y Alberto Guerra

La historia entre Zuria Vega y Alberto Guerra comenzó hace 13 años durante la boda de un amigo en común. Aunque ya se conocían previamente gracias al círculo cercano de la actriz, fue esa celebración la que cambió por completo la relación entre ambos.

Tiempo después, Zuria recordó aquel momento durante una entrevista, donde confesó que, al verlo llegar a la fiesta, sintió que algo era diferente.

La historia de amor entre los actores comenzó hace 13 años durante la boda de un amigo en común. IG

Desde esa noche, prácticamente no volvieron a separarse. Su romance avanzó rápidamente y, apenas unos meses después de hacerlo público, Alberto sorprendió a la actriz con una propuesta de matrimonio.

La boda llegó en noviembre de 2014 en una ceremonia íntima realizada en San Francisco, Nayarit, rodeados de familiares y amigos.

¿Cuál es el secreto del exitoso matrimonio de Zuria Vega y Alberto Guerra?

Además del amor que presumen ocasionalmente en redes sociales, ambos han coincidido en que la base de su relación es el equilibrio.

Hace algún tiempo, Alberto Guerra explicó que su matrimonio funciona porque existe una verdadera sociedad, donde ambos participan por igual tanto en la vida familiar como en la profesional.

Zuria Vega ha revelado anteriormente que el secreto de su relación está en la voluntad y el trabajo en equipo.

Según el actor, hay momentos en los que uno aporta más económicamente, mientras que en otras etapas es el otro quien sostiene a la familia desde distintos aspectos. Para él, esa dinámica demuestra que una pareja se construye desde la igualdad y el apoyo mutuo.

Una idea muy similar compartió Zuria cuando reinterpretó el conocido refrán que dice: "Detrás de un gran hombre hay una gran mujer". La actriz aseguró que, en su hogar, la realidad es distinta.

Más bien, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y al lado de una gran mujer hay un gran hombre", expresó, dejando claro que ambos caminan juntos como compañeros.

Los rumores que han superado Zuria Vega y Alberto Guerra

Durante estos años, la pareja también ha enfrentado especulaciones sobre su matrimonio, especialmente después de que Alberto Guerra fuera relacionado sentimentalmente con Madonna tras coincidir en distintos eventos internacionales.

Sin embargo, ambos optaron por responder con serenidad y demostrando, a través de sus publicaciones, que su relación seguía intacta.

La pareja ha demostrado que, pese a los rumores, su matrimonio continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo. Dolce&Gabbana

Hoy, lejos de las polémicas, Zuria y Alberto disfrutan de su vida familiar junto a sus hijos y continúan consolidándose como una de las parejas más estables del medio artístico.

Con un emotivo mensaje, Alberto Guerra confirma que, más allá de los rumores o el paso del tiempo, su historia sigue escribiéndose con el mismo cariño que comenzó.