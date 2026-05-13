¡En plena comida! U2 entra a una casa del Centro Histórico de CDMX para grabar su video

U2 volvió a sorprender a sus seguidores mexicanos, pero esta vez no fue por un concierto. La banda irlandesa apareció en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar escenas de su nuevo videoclip “The Streets of Dreams”, aunque lo que realmente llamó la atención fue el momento en el que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entraron inesperadamente a una casa de la zona mientras una familia se encontraba dentro.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron varias reacciones por lo inusual de la escena. En el video se observa cómo los integrantes de la agrupación entran a la casa mientras caminan a uno de los balcones utilizados durante la producción del videoclip, dejando completamente sorprendidos a quienes estaban en el lugar.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Especial

El momento en que U2 apareció dentro de una casa en CDMX

La grabación que se volvió viral fue captada por uno de los habitantes del inmueble ubicado cerca de Plaza de Santo Domingo. En el clip se aprecia a la familia sentada alrededor de una mesa cuando, de manera inesperada, Bono entra caminando seguido por el resto de los músicos y parte del equipo de producción.

“Cuando estás en tu casa merendando y entra Bono, The Edge, Larry Mullen Jr y Adam Clayton a dar un mini concierto en tu balcón”, fue uno de los comentarios hechos hacia este video.

Captura de pantalla

La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para convertirse en uno de los momentos más comentados del día. Primero aparece Bono diciendo “muchas gracias”, después cruzan The Edge, Larry Mullen Jr. y finalmente Adam Clayton.

Aunque los habitantes de la casa únicamente alcanzaron a saludarlos con un breve “hola”, no dejaron pasar la oportunidad de grabar discretamente el inesperado encuentro con la banda irlandesa.

Captura de pantalla

¿Qué hacía U2 en el Centro Histórico?

La presencia de U2 en calles de la Ciudad de México se debió a las grabaciones de su nuevo videoclip “The Streets of Dreams”. De acuerdo con distintos reportes, la producción eligió varias locaciones del Centro Histórico para filmar escenas del proyecto.

La logística se manejó con bastante discreción. Incluso, algunos seguidores recibieron invitaciones especiales enviadas por correo electrónico para asistir a ciertas partes de la grabación. Sin embargo, la noticia se difundió rápidamente y decenas de personas comenzaron a acercarse a la zona con la intención de ver a la banda.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

Las inmediaciones de Plaza de Santo Domingo se llenaron de curiosos, celulares y fanáticos que intentaban captar alguna imagen de Bono y compañía durante el rodaje.

No es la primera ocasión en la que la banda realiza un proyecto importante en territorio mexicano. Desde hace años, U2 ha mantenido una conexión cercana con el público del país.

En 1997, el grupo grabó “Popmart: Live From Mexico City”, un concierto registrado durante su gira PopMart Tour en la capital mexicana. Aquel evento tuvo una gran respuesta del público y se convirtió en uno de los momentos más recordados de la banda en México.

PJG