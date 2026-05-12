Bajo un ‘clima irlandés’, U2 filma en CDMX el video de su próximo sencillo

Este martes, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) tuvo un clima 100 por ciento irlandés ya que el humo y la lluvia se apoderaron de las calles de República de Brasil y República de Bolivia donde U2 grabó un video para ‘Street of Dreams’, el próximo sencillo de la banda.

Desde temprano, los fans de la banda que fueron elegidos a través de un formato que tuvieron que llenar durante el fin de semana, fueron llegando a la Plaza de Santo Domingo, donde hicieron su respectivo registro, obtuvieron sus pulseras y pasaron a la calle de República de Bolivia para comenzar a calentar motores.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

Ahí, donde las vallas cerraban el paso tanto a vehículos como a peatones, se instaló un ‘camión’ que en el techo tenía la batería de Larry Mullen Jr, la guitarra de The Edge, el bajo de Adam Clayton y el micrófono de Bono, y los fans pacientemente esperaron por lo que sería su participación con los irlandeses.

U2 enloquece a fanáticos seleccionados para el clip

Poco después de las tres y media de la tarde, los gritos no se hicieron esperar, U2 estaba en la zona del centro histórico listo para hacer lo que mejor saben hacer: música. Los cuatro músicos aparecieron caminando por República de Brasil y subieron al techo del camión que lucía varias bocinas a los lados.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

Una vez arriba, U2 saludó y agradeció a sus fans para así dar inicio a la grabación del video de 'Street Of Dreams', en la cual el público cantó a coro con la indicación de Bono, quien en uno de los cortes le indicó al público que tenían que acompañarlo a cantar el coro de la canción en español, logrando la emoción de la gente.

Grabación bajo un ‘clima irlandés’

Pasaron una, dos, tres tomas, y parecía que todavía no había quedado lo que se estaba buscando y había que darse prisa porque las nubes también se comenzaron a congregar en el lugar.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

En la siguiente toma, Bono cantó, el resto de la banda tocó, el público los acompañó y la lluvia empezó a caer, primero lento, después más fuerte, logrando el típico clima irlandés.

‘Street Of Dreams’ se espera sea el primer sencillo del nuevo disco de la banda –después del lanzamiento de dos EP en febrero y mayo de este año– el cual podría ver la luz a finales de este 2026.

*mvg*