Insiste Clara Brugada en política para “ajolotizar” a CDMX

Por segundo día consecutivo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, defendió el uso del ajolote y del color morado como símbolos de su administración, aseguró que “ajolotizar” la capital representa recuperar identidad, memoria y justicia social de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa en la que presentó resultados sobre la disminución de la incidencia delictiva en el primer cuatrimestre del año, Brugada respondió a las críticas surgidas por el uso de figuras de ajolotes y la pintura morada en espacios públicos y obras urbanas.

Somos un gobierno abierto a las críticas y cuando nos critican por el color o por los ajolotes, yo quisiera preguntar: si hemos retomado el símbolo de los ajolotes, que es un animal fascinante, prehistórico y endémico de esta ciudad, ¿por qué tendría que molestar?”.

Brugada sostuvo que el ajolote representa parte de la identidad histórica y ambiental de la capital, además de ser una especie reconocida internacionalmente por su importancia científica.

Es un animal que debemos rescatar. Pronto vamos a inaugurar el Santuario de los Ajolotes en Xochimilco, en el Parque Ecológico, lo retomamos precisamente por todo lo que significa”, afirmó.

También defendió el uso del color morado en distintas intervenciones urbanas y explicó que se trata de un símbolo ligado a la lucha feminista.

“La pintura morada no es cualquier cosa ni es superficial. Retomamos el morado porque es la expresión de la lucha de las mujeres. Hablamos del morado feminista”.

Aseguró que, detrás de las críticas, se minimizan las obras realizadas por su administración en distintos rubros como seguridad, movilidad, iluminación, agua y espacio público.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

“Qué lamentable que esa sea la crítica cuando hoy, después de año y medio de gobierno, tenemos muchísima obra en la ciudad”, dijo al enlistar algunas de las acciones emprendidas por su administración, entre ellas la rehabilitación de 500 escuelas, 3.5 millones de metros cuadrados de pavimentación y 334 kilómetros de caminos seguros iluminados.

Es como iluminar caminos de aquí a Acapulco. De ese tamaño es la obra que estamos entregando”.

También destacó la rehabilitación de 316 canchas de futbol, la construcción de UTOPÍAS, obras hidráulicas y proyectos de transformación del espacio público.

Si pintar, hacer UTOPÍAS, transformar la ciudad, construir más seguridad y territorios de paz e igualdad es ajolotizar, entonces ajoloticemos la Ciudad de México”, concluyó.

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