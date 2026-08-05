Spotify rompe una marca inédita en audio con más de 300 millones de Premium

Spotify alcanzó un nuevo récord mundial al superar los 300 millones de suscriptores Premium, una cifra inédita para una plataforma de audio por streaming. El crecimiento llega acompañado de ingresos históricos, una mayor rentabilidad y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial que buscan fortalecer su liderazgo frente a Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Spotify continúa ampliando su ventaja en el mercado del streaming musical. La compañía informó que ya cuenta con más de 300 millones de suscriptores Premium, un crecimiento interanual de 9% que la convierte en el primer servicio de audio por streaming en alcanzar esa cifra.

El anuncio fue realizado durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre, donde la empresa también reportó un incremento de 12% en sus usuarios activos mensuales, que ahora suman 777 millones en todo el mundo.

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Además del crecimiento de su base de clientes, Spotify registró 4 mil 800 millones de euros en ingresos, un aumento de 14% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía también informó un margen bruto récord de 33.4% y un beneficio operativo de 655 millones de euros, indicadores que reflejan una etapa de mayor rentabilidad tras varios años enfocados en la expansión.

"Tenemos una escala que pocas compañías en la historia han alcanzado, un negocio con gran salud y en constante crecimiento, y oportunidades que solo nosotros estamos posicionados para aprovechar", afirmó Alex Norström, co-CEO de Spotify, al presentar los resultados trimestrales.

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El crecimiento resulta especialmente relevante porque los suscriptores Premium representan la principal fuente de ingresos de la plataforma. Mientras los usuarios gratuitos generan ingresos mediante publicidad, quienes pagan una membresía mensual sostienen el modelo de negocio y permiten financiar nuevas funciones y contenido.Spotify apuesta por la inteligencia artificial y nuevos formatos

Junto con los resultados financieros, Spotify anunció la expansión de varias herramientas diseñadas para aumentar el tiempo de uso de la plataforma y ofrecer una experiencia más personalizada.

Entre las novedades destacan Talk to Spotify, una función que permite interactuar con la aplicación mediante lenguaje natural para solicitar música o realizar búsquedas; Personal Podcasts, enfocado en recomendaciones personalizadas; la llegada del DJ de Spotify a cuatro nuevos idiomas; el modo Running, y Studio by Spotify Labs, una aplicación experimental de escritorio basada en inteligencia artificial.

La empresa también recordó la incorporación de más de 650 audiolibros en inglés incluidos dentro de Premium, así como Reserved by Spotify, una herramienta que ofrece preventas de boletos para conciertos a los principales seguidores de determinados artistas, disponible actualmente en Estados Unidos.El liderazgo de Spotify se fortalece en un mercado cada vez más competido

Superar los 300 millones de suscriptores Premium consolida a Spotify como el mayor servicio de música por streaming de pago a nivel mundial, ampliando la distancia frente a competidores como Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

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El sector atraviesa una etapa de fuerte competencia, donde las plataformas ya no buscan diferenciarse únicamente por su catálogo musical, sino también mediante podcasts, audiolibros, inteligencia artificial, recomendaciones personalizadas y experiencias exclusivas para los usuarios.

Para inversionistas y analistas, uno de los indicadores más relevantes continúa siendo la capacidad de convertir usuarios gratuitos en clientes de pago. En ese contexto, el crecimiento simultáneo de suscriptores Premium, ingresos y rentabilidad confirma que Spotify mantiene un modelo de negocio sólido mientras continúa expandiendo su ecosistema digital.

Con cifras récord y una estrategia centrada en la inteligencia artificial, el audio bajo demanda y los contenidos personalizados, la compañía entra en una nueva etapa en la que el desafío ya no es únicamente sumar usuarios, sino aumentar su permanencia y el valor que obtiene de cada suscriptor.