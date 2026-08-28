Juan Gabriel conquista TikTok y Spotify: Así es como la Gen-Z mantiene vivo su legado 

El Divo de Juárez trascendió hace una década, pero su legado es para siempre. De ser protagonista del desamor, el despecho; de los mejores memes y stickers, Juanga ha llegado a ser un referente de la cultura pop nacional al creernos fielmente que una parte de él aún prevalece en Harry Styles.

Con ayuda de Spotify y TikTok, Excélsior comparte los números que reflejan cómo siempre hay una canción o reel de Alberto Aguilera que nos arregla la vida. Y así es su crecimiento en pleno décimo aniversario luctuoso:

En Spotify

En la primera mitad de 2026, sus reproducciones aumentaron 36% a nivel global y 32% en México comparado con el mismo periodo de 2025.

Hoy se escucha más del doble de Juan Gabriel que hace cinco años. Y comparado con 2016, el año en que partió, la escucha se ha multiplicado por 2.5.

Cada 28 de agosto, más personas regresan a su música. El aniversario de su partida se ha convertido en un ritual de escucha que crece año con año. En 2023, los streams ese día superaron por 9% un día normal de agosto. En 2024, por 13%. En 2025, por 20%.

En los últimos 12 meses, una tercera parte de sus streams vino de menores de 30 años, gente que creció escuchándolo en casa y ahora lo elige por cuenta propia. Su música mantiene presencia en todos los grupos de edad, desde los 18 hasta los 55+.

Así son los números actuales en su canal oficial en Spotify. Tomada de Spotify

Se escucha más Juanga en su Aniversario luctuoso, Día de las Madres y Fin de Año.

México es su mercado #1, seguido por Estados Unidos, Chile y Colombia. Su catálogo llega a más de 60 países, con presencia en Guatemala, Perú, España, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

Ciudad de México es el principal epicentro actual de Juan Gabriel.

Abrázame muy fuerte encabeza su catálogo histórico en Spotify con más de 543 millones de reproducciones. Le siguen ¿Por qué me haces llorar?, Querida, Hasta que te conocí y Ya lo sé que tú te vas. El Top 10 también incluye su colaboración con Rocío Dúrcal en Déjame bivir y la versión en vivo de Así fue desde Bellas Artes — canciones de distintas etapas que siguen encontrando audiencia.

14.5 millones de oyentes mensuales tiene en Spotify.

Juan Gabriel Archivo Historico de Excélsior

TikTok

El tema Hasta que te conocí, versión Bellas Artes, tuvo un crecimiento en TikTok gracias a más de 200 mil creaciones en TikTok durante el Mundial.

Esto representó un crecimiento de 7,423% en comparación con el mes anterior a la justa.

Más de 700 millones de visualizaciones tuvieron los reels ambientados con el mencionado tema.