Creadores de contenido de YouTube podrán incluir enlaces a productos de Amazon

YouTube anunció que Amazon se unió a su programa de afiliados de YouTube Shopping, de manera que los creadores de contenido podrán introducir enlaces a productos de Amazon directamente en sus vídeos, por el momento, en Estados Unidos.

La plataforma de contenido en 'streaming' dispone de un programa de monetización que permite a los creadores de contenido y a las marcas mostrar y vender productos directamente en sus vídeos publicados.

Precisamente, Amazon se unió ahora a esta herramienta de afiliados y, por tanto, los creadores de contenido elegibles para participar en el programa de YouTube Shopping de Estados Unidos, podrán comenzar a etiquetar productos de la plataforma de comercio electrónico en sus vídeos.

Así, los enlaces directos a productos de Amazon se podrán incluir tanto en los vídeos de formato largo, como en los Shorts o en las transmisiones en vivo, tal y como ha compartido el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, a través de una publicación en la red social X.

Según explicó, esta nueva incorporación facilitará "aún más" que los espectadores compren sus productos favoritos, a partir de sus creadores de contenido de confianza.

Por su parte, los creadores recibirán una comisión por las compras realizadas a través de sus enlaces. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, por el momento, se trata de una opción que solo está disponible para los usuarios estadounidenses, ya que el programa de YouTube Shopping solo está disponible en regiones determinadas.