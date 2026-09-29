Spotify presenta fallas este 29 de septiembre: usuarios reportan caída de la plataforma

Spotify se convirtió en tendencia este martes 29 de septiembre después de que usuarios comenzaran a señalar problemas para utilizar la plataforma. Durante la mañana, las quejas aparecieron en redes sociales y en sitios que permiten consultar si un servicio digital presenta problemas como Downdetector.

Los reportes llegaron desde México y otros países, aunque las experiencias no fueron iguales para todas las personas: mientras unas podían abrir la aplicación, otras ni siquiera lograban acceder a sus cuentas.

La situación llevó a varios usuarios a preguntarse si el problema estaba en su teléfono, en su conexión a internet o en la propia plataforma.

Spotify Foto: Pixabay

Reportan caída de Spotify en México y otros países

De acuerdo con Downdetector, sitio que reúne reportes enviados por usuarios, las notificaciones sobre Spotify aumentaron durante la mañana de este martes. En México, la página registraba 658 avisos a las 9:17 horas, luego de un periodo en el que la actividad había sido mucho menor.

El incremento también se observó a escala internacional. En países como Estados Unidos, España, Alemania y Brasil aparecieron comentarios de personas que no podían usar el servicio con normalidad.

captura de pantalla

¿Qué fallas presenta Spotify?

Una parte de las quejas está relacionada con el inicio de sesión. Hay usuarios que intentaron entrar a sus cuentas sin conseguirlo, incluso después de volver a instalar la aplicación. En una respuesta dirigida a la cuenta de soporte de Spotify en X, otra persona señaló que la plataforma le indicaba que su correo electrónico era incorrecto.

La búsqueda de canciones es otra de las funciones mencionadas en los reportes. Algunas personas sí consiguieron abrir Spotify, pero no pudieron encontrar la música que querían escuchar. Otras señalaron dificultades para reproducir contenido.

Captura de pantalla

Tampoco parece tratarse únicamente de la aplicación para celular. Las quejas incluyen problemas en la versión web, por lo que cambiar de dispositivo no garantiza que todas las funciones estén disponibles.

¿Qué ha dicho Spotify sobre la caída?

Ante los avisos, la cuenta Spotify Status publicó a las 8:23 horas, tiempo del centro de México, que la compañía estaba al tanto de algunos problemas y que los investigaba. Con ese mensaje, la plataforma reconoció que había errores en el servicio.

Hasta esa actualización, Spotify no había explicado qué originó las fallas, cuáles de sus funciones estaban afectadas de manera general ni cuánto tiempo tomaría resolverlas.