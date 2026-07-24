Leclerc, con todo y problemas, lidera Práctica 1 en Hungría; 'Checo' Pérez termina en 18

A pesar de tener un problema en su Ferrari, Charles Leclerc abrió el fin de semana como el piloto más veloz de la primera práctica del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez terminó en el lugar 18.

El monegasco registró una vuelta de 1:19.075 m. en la segunda mitad de la sesión de este viernes, en la que la pista sucia y las altas temperaturas estuvieron a la orden del día. Tan solo la de la superficie de pista alcanzó los 40 grados centígrados.

Sin embargo, en los últimos diez minutos de tanda, Leclerc reportó que algo se rompió en su monoplaza, por lo que sólo lo pudo dejar estacionado frente a la zona de pesaje, en la entrada de la línea de pits.

Pese a ello, Leclerc concluyó 484 milésimas adelante de Max Verstappen, en tanto que Lewis Hamilton, Isack Hadjar y George Russell completaron los cinco primeros puestos, todos en menos de un segundo de separación.

El mexicano Sergio Pérez completó 22 giros en esta tanda inaugural de fin de semana, en la cual probó los diferentes compuestos de neumáticos en tandas cortas y largas. Su desventaja ante Leclerc fue de tres segundos.

La sesión tuvo una bandera roja con alrededor de 25 minutos restantes, momento en el que Lance Stroll trompeó y se detuvo a la salida de la curva 3 por una rotura de suspensión en su monoplaza Aston Martin. El canadiense acabó en el lugar 21, mientras su coequipero Fernando Alonso terminó en la posición 13 con un auto que recibió una actualización radical.

Además, Carlos Sainz tuvo un despiste tras bloquear las ruedas en el final de la recta principal y está siendo investigado por un supuesto manejo errático.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, le cedió su Mercedes al novato Frederik Vesti, quien terminó en séptima posición. Entre los pilotos que tienen no más de dos Grandes Premios se destacaron Leonardo Fornaroli, quien fue 16º, justo delante de Ryo Hirakawa con Haas.

El estadunidense Colton Herta tomó el Cadillac de Valtteri Bottas para acanar en el sitio 20, detrás de Paul Aron, quien a su vez condujo el Alpine de Franco Colapinto.

La segunda práctica del Gran Premio de Hungría será este viernes a las 9:00 hrs (Tiempo del Centro de México).