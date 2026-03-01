¿Cuánto cuesta el coche que condujo Charles Leclerc en su boda y por qué es especial?

Charles Leclerc y su pareja, la influencer Alexandra Saint Mleux, han contraído matrimonio, aunque existen pocos detalles de la boda, salvo un video de la pareja siendo filmados a bordo de un Ferrari clásico en una pintoresca carretera costera, esto a tan solo unos días del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En el video, ampliamente compartido en redes sociales, se veían tres motocicletas y un Mercedes negro escoltándolos, mientras Charles Leclerc manejaba uno de los coches más icónicos de Ferrari, equipo para el que compite en la F1.

¿Cuál es el coche que Leclerc manejó en su boda con Alexandra Saint Mleux?

El piloto optó por un coche icónico para el gran día: un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, valorado en unos 11.4 millones de dólares. Es uno de los Ferraris antiguos más valiosos, dada su importancia histórica y sus éxitos en las carreras.

El modelo fue construido específicamente para competir en las 24 Horas de Le Mans y otras carreras de resistencia ganando en tres ocasiones en el circuito de La Sarthe así como en la mítica pista de Sebring en Florida. Del coche solo se produjeron 33 unidades.

Leclerc había anunciado su compromiso en noviembre pasado, por lo que parece haber sido una organización rápida. El piloto nacido en Mónaco compartió la noticia en Instagram con fotos románticas y el título "Sr. y Sra. Leclerc", incluyendo a su perro Leo. La pareja sale desde principios de 2023 y se dejaron ver por primera vez en la Semana de la Moda de París.

Según expertos joyeros, el anillo de compromiso de Alexandra, un diamante de talla ovalada de entre 5 y 6 quilates, tiene un valor mínimo de 400,000 libras.