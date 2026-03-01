Charles Leclerc se casa con Alexandra Saint Mleux: los detalles de su boda en Mónaco

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux sorprendieron al mundo del automovilismo al celebrar su boda en absoluto hermetismo, justo a pocos días del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula. La noticia tomó fuerza rápidamente en medios y redes sociales, donde aficionados y seguidores del piloto monegasco reaccionaron con entusiasmo ante el inesperado anuncio.

Mientras las escuderías afinan los últimos detalles de la temporada, el enlace civil realizado el sábado 28 de febrero en Mónaco se convirtió en uno de los temas más comentados fuera de la pista. La ceremonia se llevó a cabo por la mañana y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos, manteniendo el carácter íntimo que la pareja ha buscado preservar desde el inicio de su relación.

G charles_leclerc

Así fue la boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La unión fue reportada inicialmente por medios franceses, lo que generó una rápida ola de reacciones entre seguidores del automovilismo. Aunque la pareja evitó hacer anuncios previos, la confirmación del matrimonio no tardó en viralizarse.

Poco después de la ceremonia, comenzó a circular un video que captó a los recién casados recorriendo las curvas de Mónaco en un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957. Este modelo histórico de la marca italiana está valuado en aproximadamente 30 millones de euros y es considerado una de las piezas más codiciadas de la firma.

X

La escena, con el vehículo descendiendo por las calles del Principado, aportó un toque especial al enlace.

En las imágenes difundidas, se observa a Alexandra luciendo un vestido blanco y sosteniendo un ramo de flores, mientras Charles conduce el icónico automóvil. El traje del piloto también incluyó detalles en color blanco.

X

La historia de amor entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La relación entre ambos comenzó en marzo de 2023, cuando coincidieron durante la Semana de la Moda de París. Aunque el entorno fue completamente distinto al de los circuitos de Fórmula 1, fue ahí donde surgió el primer acercamiento.

Dos meses más tarde, Alexandra fue vista en el Gran Premio de Mónaco, y en julio oficializaron su relación al asistir juntos como espectadores al torneo de Wimbledon en Londres. A partir de ese momento, comenzaron a mostrarse públicamente en algunos eventos, aunque siempre manteniendo cierta discreción.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. | IG charles_leclerc

En noviembre de 2025 anunciaron su compromiso. Fue ella quien mostró en redes sociales el anillo de diamantes que el piloto le regaló, confirmando así que su relación avanzaba hacia el matrimonio.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Saint Mleux nació en 2003 y cuenta con estudios en Historia del Arte en París. Además de su formación académica, ha trabajado para importantes casas de subastas. Aunque su popularidad creció tras iniciar su relación con Leclerc, ya tenía presencia en redes sociales, donde suma más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Alexandra Malena Saint Mleux, novia de Charles Leclerc

Su contenido se caracteriza por incluir referencias culturales, citas filosóficas y una estética cuidada. La influencer ha optado por no centrar su imagen pública únicamente en su relación sentimental, priorizando su identidad académica y cultural.

De padre franco-argentino y madre mexicana, Alexandra también destaca por su vínculo multicultural, algo que ha compartido con sus seguidores en distintas ocasiones.

Por su parte, Charles Leclerc ha hablado en entrevistas anteriores sobre la influencia que ella ha tenido en su vida. Ha mencionado cómo lo motivó a interesarse por autores, procesos creativos y el trasfondo artístico de distintas obras, mostrando una conexión que va más allá del ámbito deportivo.

PJG