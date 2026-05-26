Una ceremonia pequeña y navideña: Así sería la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz, según reportes

Después de meses de especulación sobre su compromiso, todo apunta a que Harry Styles y Zoë Kravitz ya estarían pensando en cómo se llevaría a cabo.

De acuerdo con información publicada por Page Six, la pareja tendría planes de celebrar una boda íntima en el Reino Unido antes de que termine el año.

Según fuentes cercanas citadas por el medio estadounidense, la actriz y el cantante buscarían realizar una ceremonia pequeña, reservada únicamente para familiares y amigos cercanos.

La celebración podría llevarse a cabo durante la temporada navideña y tendría lugar en territorio británico, país donde ambos han pasado gran parte del último año.

Aunque ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han confirmado públicamente su compromiso o planes de boda, los reportes sobre la relación han aumentado desde abril, cuando comenzaron las versiones de que el exintegrante de One Direction le habría propuesto matrimonio a la actriz.

Foto Instagram: zoeisabellakravitz y harrystyles

Harry Styles y Zoë Kravitz considerarían dos ceremonias

Aunque los nuevos reportes apuntan a una boda privada en Reino Unido, versiones anteriores señalaban que la pareja también estaría analizando realizar una segunda ceremonia en Nueva York.

La razón tendría relación directa con la familia de la actriz, especialmente con su padre, el músico Lenny Kravitz, quien continúa viviendo en Manhattan.

Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que Zoë tendría interés en celebrar parte del evento en la ciudad donde creció y donde mantiene gran parte de su círculo cercano.

Incluso se mencionó al Hotel Fouquet’s como una de las posibles locaciones contempladas para una ceremonia más exclusiva.

La idea de realizar dos bodas también tendría relación con los vínculos personales de ambos artistas con Londres y Nueva York, dos ciudades que han marcado etapas importantes en sus carreras y vidas privadas.

Harry Styles y la actriz protagonizaron un romántico momento en Londres. Grosby

Lenny Kravitz habría aprobado la relación con Harry Styles

Otro detalle que llamó la atención en medio de los reportes sobre la pareja fue la cercanía entre Harry Styles y Lenny Kravitz.

Según información compartida previamente por Page Six, Zoë habría organizado desde hace tiempo una reunión entre el cantante y su padre.

Las fuentes aseguran que el músico quedó encantado con Styles y que la buena relación familiar habría sido importante para consolidar el romance.

“Lenny adora a Harry”, señaló uno de los informantes citados por el medio.

Las mismas versiones afirman que para Zoë Kravitz es importante que sus parejas conecten bien con su entorno familiar, especialmente con su padre, con quien mantiene una relación muy cercana.

Por ahora, ni la actriz ni el cantante han hablado públicamente sobre las versiones de compromiso o boda.

Sin embargo, las constantes apariciones juntos, los viajes compartidos y los recientes reportes han mantenido el interés sobre una de las parejas más comentadas del entretenimiento internacional.

Harry Styles y Zoë Kravitz están en el centro de los rumores tras unos meses de su relación discreta. Grosby

Así avanzó la relación de Harry Styles y Zoë Kravitz

A diferencia de otros romances mediáticos de Hollywood, la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz se ha manejado con bajo perfil desde el principio.

Los primeros rumores surgieron en agosto de 2025, cuando ambos fueron captados juntos en Roma. Semanas después volvieron a ser fotografiados en la capital italiana durante una salida que terminó alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

A partir de ese momento, comenzaron a aparecer reportes sobre viajes compartidos y temporadas juntos en Londres.

El cantante británico ha mantenido una residencia temporal en la ciudad durante los últimos años, mientras que la actriz ha dividido su tiempo entre proyectos cinematográficos y viajes constantes.

Según medios británicos, Kravitz incluso habría pasado las fiestas decembrinas junto a la familia del cantante en Cheshire, lugar donde creció el intérprete de “As It Was”.

Durante ese mismo periodo, Harry Styles se encontraba en una pausa profesional tras finalizar su gira mundial Love On Tour en julio de 2023.

Esa etapa lejos de los escenarios habría permitido que la relación creciera de manera más estable y privada.