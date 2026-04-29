La noticia del compromiso entre Zoë Kravitz y Harry Styles coincidió con un gesto inesperado de Channing Tatum que no pasó desapercibido. Mientras se confirmaban los planes de boda de su expareja, el actor compartió en redes sociales un texto que apunta a un momento más introspectivo.

Y aunque el movimiento no fue una declaración directa, sí fue un mensaje abierto a interpretación. En sus historias de Instagram, Channing Tatum publicó el poema My Brain And Heart Divorced, del escritor John Roedel, una pieza que describe el desgaste emocional a través de la ruptura simbólica entre la mente y el corazón.

Channing Tatum IG channingtatum

El poema que publicó Channing Tatum en Instagram tras el anuncio del compromiso

El texto que eligió Channing Tatum gira en torno a una metáfora clara: un “divorcio” entre razón y emoción tras años de conflicto interno.

En sus líneas, el poema describe cómo ambas partes se separan, reparten el control y dejan al cuerpo en medio de esa tensión.

Más allá del contenido, lo que llamó la atención fue el momento en el que apareció. La publicación llegó apenas un día después de que se confirmara que Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos, lo que llevó a muchos a leer el gesto como una reacción indirecta.

El actor también había celebrado su cumpleaños número 46 en esas mismas fechas, lo que suma contexto a un momento personal que combinó celebración y exposición mediática.

La inesperada reacción de Channing Tatum al compromiso de Zoë Kravitz y Harry Styles IG channingtatum

Zoë Kravitz y Harry Styles confirman su compromiso

El compromiso entre Zoë Kravitz y Harry Styles llevaba días circulando, pero se consolidó cuando la actriz fue vista con un anillo de diamante amarillo de gran tamaño, una pieza que rápidamente llamó la atención.

De acuerdo con versiones cercanas a la pareja, la noticia se compartió inicialmente en un círculo reducido. El anillo, con un diamante ovalado de aproximadamente 10 quilates, está valuado en cerca de un millón de dólares, lo que lo convierte en uno de los detalles más comentados alrededor del compromiso.

Las fuentes coinciden en un punto: la relación avanzó con rapidez. Tras varios meses juntos, ambos decidieron formalizar su vínculo en una propuesta descrita como romántica y tradicional. Según personas cercanas, la actriz aceptó de inmediato.

Harry Styles y Zoë Kravitz habrían dado un paso clave en su relación. Grosby

La historia entre Channing Tatum y Zoë Kravitz

Antes de esta nueva etapa, Channing Tatum y Zoë Kravitz compartieron una relación que se extendió por casi tres años. Se conocieron durante el rodaje de Blink Twice, proyecto que marcó el debut de Kravitz como directora y en el que Tatum tuvo un papel protagónico.

La dinámica profesional evolucionó rápidamente a una relación personal que incluso llegó al compromiso. Sin embargo, en octubre de 2024 anunciaron su separación.

De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura fue amistosa y estuvo relacionada con diferencias en el momento de vida de cada uno. La propia Kravitz habló públicamente sobre el tema tiempo después, dejando claro que el vínculo no terminó en conflicto.

En entrevistas, la actriz ha expresado que mantiene una visión positiva sobre esa etapa y sobre el trabajo que realizaron juntos, destacando el cariño que aún existe.