Michelle Renaud revela el tierno gesto de Matías Novoa con su hijo Marcelo en su Primera Comunión

Michelle Renaud compartió uno de los momentos más importantes que vivió recientemente junto a su familia. La actriz celebró la Primera Comunión de su hijo Marcelo en Madrid, ciudad donde actualmente reside, en una reunión que estuvo rodeada de familiares y personas cercanas que acompañaron al pequeño en este día especial.

La ceremonia también sirvió para reunir nuevamente a la familia, ya que Matías Novoa viajó desde la Ciudad de México para estar presente en la celebración. El actor se encuentra trabajando fuera de España, pero hizo una pausa en sus compromisos laborales para acompañar a Marcelo.

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Michelle Renaud comparte imágenes del festejo

Por medio de sus redes sociales, la actriz publicó varias fotografías de la celebración y expresó la emoción que sintió al ver feliz a su hijo durante su Primera Comunión. Marcelo apareció sonriente durante la ceremonia y en la convivencia posterior con sus familiares.

“Hoy fue la primera comunión de mi niño hermoso Marcelo, estaba tan emocionado y feliz, me encanta verlo tan pleno y contento”, escribió Michelle Renaud al compartir las imágenes del evento.

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El hijo mayor de la actriz utilizó un traje beige con camisa blanca, prendas tradicionales para este tipo de celebraciones religiosas. Sus hermanos menores, Milo y Milán, también llevaron ropa en tonos claros para la ocasión.

Mientras los niños lucieron atuendos frescos y coordinados, Matías Novoa eligió un estilo similar para combinar con ellos. Michelle, por su parte, optó por un vestido café sin mangas y cuello halter.

El gesto de Matías Novoa que emocionó a Michelle Renaud

A pesar de encontrarse trabajando en México, Matías Novoa decidió viajar especialmente a Madrid para no perderse este momento familiar. La actriz destacó el esfuerzo de su esposo y agradeció públicamente el cariño y apoyo que le brinda a Marcelo.

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“Mati viajó solo para acompañarlo en este momento tan importante para él”, escribió Michelle.

La actriz también dedicó unas palabras sobre la relación que Matías mantiene con el niño y el papel que ocupa dentro de la familia.

“Gracias por siempre estar y ser quien le da todo el amor, tiempo, dedicación, ver por él en todos los sentidos y darle todo lo que Marcelo necesita. Por eso te ama tanto y dice que de grande va a ser como tú”.

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Así está formada la familia de Michelle Renaud y Matías Novoa

Antes de iniciar su relación, tanto Michelle Renaud como Matías Novoa ya eran padres. La actriz comparte a Marcelo con su expareja Josué Alvarado, mientras que el actor tiene un hijo llamado Axel.

La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2023 y posteriormente comenzaron una nueva etapa juntos como familia. En junio de 2024 nació Milo, el primer hijo de ambos, y en enero de 2026 llegó Milán, su segundo bebé.

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Desde hace un tiempo, Michelle Renaud se estableció en Madrid junto a sus hijos, mientras que Matías Novoa alterna su tiempo entre España y México debido a proyectos profesionales.