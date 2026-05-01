¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Zoë Kravitz? La lujosa joya que le dio Harry Styles

La reciente aparición de Zoë Kravitz en las calles de Nueva York no pasó desapercibida. La actriz fue captada luciendo un anillo de compromiso de gran tamaño, pocos días después de que surgieran reportes sobre su posible compromiso con Harry Styles.

La joya, visible a simple vista, ha generado conversación inmediata entre fans y expertos en joyería, quienes coinciden en que se trata de una pieza fuera de lo común tanto por su diseño como por su tamaño.

¿Cuánto cuesta el anillo de Zoë Kravitz?

De acuerdo con especialistas del sector, el valor del anillo podría ser tan impactante como su apariencia. Ajay Anand, director ejecutivo de Rare Carat, estima que el diamante central tendría entre 10 y 12 quilates, lo que elevaría su precio hasta los 800 mil dólares.

Por su parte, la experta Laura Taylor, de Lorel Diamonds, ofrece una valoración ligeramente menor, situando el costo alrededor de los 600 mil dólares.

Aunque las cifras varían, ambas coinciden en que se trata de una joya de lujo extremo, reservada para celebridades de alto perfil.

Un diseño elegante… y poco convencional

Más allá del precio, el diseño del anillo también ha llamado la atención. Según los expertos, el diamante presenta una talla cojín alargada, una elección que combina lo clásico con lo moderno.

El detalle que lo distingue es su engaste en bisel de oro amarillo, una técnica que rodea completamente la piedra en lugar de sujetarla con garras tradicionales. Este tipo de diseño no solo aporta seguridad, sino que también ofrece un acabado más limpio y sofisticado.

El resultado es una pieza que, pese a su gran tamaño, mantiene una estética elegante y discreta, algo poco común en anillos de este calibre.

Zoë Kravitz fue vista con un anillo que desató rumores de compromiso. Grosby

¿Quién diseñó la joya?

Aunque no se ha confirmado oficialmente el origen del anillo, todo apunta a que podría estar relacionado con Jessica McCormack, una firma con la que Zoë Kravitz ha trabajado estrechamente.

La actriz ha sido embajadora de la marca y ha lucido sus piezas en múltiples eventos, incluso modelando diseños similares en sesiones fotográficas recientes. Por ello, no sería extraño que la joya haya sido creada de manera personalizada.

Para dimensionar el nivel de exclusividad, basta señalar que anillos mucho más pequeños de esta firma pueden alcanzar los 100 mil dólares, lo que refuerza la idea de que el suyo podría situarse en cifras mucho más elevadas.

El historial romántico de Zoë Kravitz

El gusto de Zoë Kravitz por los anillos llamativos no es nuevo. Anteriormente estuvo comprometida con el actor Channing Tatum, quien le dio una joya similar también de gran valor, estimada en alrededor de 500 mil dólares.

Antes de eso, la actriz mantuvo una relación con Karl Glusman, con quien incluso se casó. En aquella ocasión, su anillo tenía una estética vintage, adquirido en una tienda de antigüedades en Nueva York y con diamantes de talla rosa.

Esto demuestra que, más allá del precio, Kravitz ha mantenido una preferencia clara por piezas con personalidad y estilo distintivo.

Un romance que avanza rápido

Aunque Harry Styles nunca ha estado casado ni comprometido previamente, su relación con Zoë Kravitz ha evolucionado rápidamente.

Fuentes cercanas aseguran que el cantante está profundamente enamorado, mientras que la actriz atraviesa un momento de gran felicidad. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el compromiso, las señales —y sobre todo el anillo— han sido más que suficientes para alimentar las especulaciones.

Por ahora, la joya sigue siendo el centro de atención, no solo por su valor, sino por lo que representa: un posible nuevo capítulo en la vida sentimental de una de las parejas más comentadas del momento.

AAAT*