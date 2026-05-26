Motel: 20 años de evolución, resiliencia y el arte de reinventar clásicos

Después de dos décadas de haber irrumpido en la escena del pop-rock mexicano, Motel se encuentra en un momento de plenitud que solo el tiempo y la distancia pueden otorgar. Rodrigo Dávila y Billy Méndez regresan con una energía renovada, listos para presentarse en Guadalajara el 8 de diciembre y coronar esta etapa con un esperado concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 12 de diciembre.

En una reciente charla con Excélsior, los músicos reflexionaron sobre lo que significa resistir en una industria tan cambiante. Tras 20 años de su material debut, Motel ha atravesado altibajos y etapas personales que han moldeado no solo su carácter, sino su sonido.

“Realmente la sabiduría y madurez real viene con la experiencia y con los años, creo que eso no se puede fabricar y al final pues han sido ya 20 años de este proyecto. Lo importante o lo que nosotros hemos sabido hacer bien, es seguir adelante a pesar de que quizá en algún momento puedes tener un resultado no tan positivo con tu trabajo, pero pues hay que dejar atrás ese momento y retomar energías y buscar como crear un nuevo momento. Y pues aquí seguimos, creo que las palabras que mejor puede explicar nuestra sensación son, agradecimiento con la música que hemos hecho, que ha tenido un impacto con la gente, pero especialmente con la gente que conectó con nuestra música y que nos sigue apoyando 20 años después” señala Rodrigo.

Agradecemos a la gente que nos sigue apoyando 20 años después, dice Rodrigo Dávila Adrián Alejandro Andrade Plata

Esa resiliencia fue clave durante los años en que decidieron pausar sus presentaciones en vivo; lejos de ser un abandono, fue un espacio de reinvención que hoy les permite conectar con una audiencia que ha crecido junto a ellos y con un público más joven que apenas los han descubierto.

“Yo creo que las redes también nos han ayudado a conectar, porque es una plataforma que nunca sabes a donde va a llegar, de repente el algoritmo te pone ahí en los celulares de distintas personas que igual y no sabían de nosotros o que igual nos tenían ahí atrás en la mente, creo que pasa mucho eso hoy en día, que hay muchísima información y sobresaturación de nueva música e información en general” refiere Billy.

Para esta celebración de 20 años, la banda prepara el lanzamiento de su nuevo álbum “Atemporal”, el cual rompe con la idea convencional de los "grandes éxitos". En lugar de solo reinterpretar sus clásicos, Motel busca darles un nuevo aire, refrescando las canciones que marcaron a una generación, además de reinterpretar algunas canciones de otros artistas.

“Las reversiones se han dado muy naturalmente, porque en realidad lo que fue y lo que son es como un poquito plasmar lo que ha pasado con estas canciones a través de muchos años de estarlas tocando. Es muy curioso como a través de los años van ajustándose y van pasando cosas naturalmente. Entonces creo que se pueden percibir bastante lo que pueden llegar a ver en vivo en un show de motel en comparación estas canciones que las grabamos como que muy chiquitos y con otro sonido” señala Méndez.

Las redes también nos han ayudado a conectar, señala Billy Adrián Alejandro Andrade Plata

Uno de los puntos más innovadores de esta nueva etapa es su acercamiento al Regional Mexican. Sin embargo, aclaran que no buscan incursionar en el género. El experimento consiste en atraer canciones emblemáticas del regional hacia el universo sonoro de Motel, transformándolas con sus arreglos y estilo característico.

“El reto fue llevar canciones del regional mexicano a nuestro universo musical, no es como que nos pusiéramos a hacer canciones de regional nosotros, sino que varias canciones de artistas del genero regional las trajimos al sonido de Motel, y la verdad es que suena padrísimo. Entonces pronto van a empezar a salir esos temas” asegura Dávila.

Dentro de estas sorpresas destaca la inclusión de talento joven, como la colaboración con Ana Sofi W, demostrando que la agrupación sigue atenta a las nuevas voces de la escena actual.

“Lo de Ana Sofi es porque escogimos la canción de “Frágil” porque tiene Yahritza y Frontera, es un dueto de hombre y mujer, entonces esa fue la que hicimos con ella que estará saliendo en un par de meses y quedo padrísima” agrega.

Este cruce de géneros promete crear una conexión inédita con el público, refrescando el repertorio y demostrando que, tras 20 años, la banda no tiene miedo de experimentar.

Si bien su paso por Guadalajara será memorable, la presentación en el Teatro Metropólitan el 12 de diciembre se perfila como el evento central de esta temporada. Un escenario emblemático que servirá de marco perfecto para presenciar la metamorfosis de una de las bandas más constantes del pop rock nacional.

La presentación en el Teatro Metropólitan se perfila como el evento central de su celebración Adrián Alejandro Andrade Plata

Datos imperdibles sobre Motel