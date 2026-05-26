Camilo Séptimo abrirá el portal en CDMX: horario, setlist y todo lo que debes saber del concierto

Camilo Séptimo regresará a la Ciudad de México para presentar en vivo MAPAS II, un proyecto que conecta de manera personal con el público, como la propia banda ha declarado.

La secuela de MAPAS promete un espectáculo con una propuesta sonora y visual que transporta a otro universo. El show contará con pantallas gigantes y elementos visuales que convierten cada canción en una experiencia sensorial envolvente. Si asistirás al concierto, aquí te contamos todos los detalles sobre horarios, objetos prohibidos, posible setlist y cómo llegar al recinto.

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes horario, objetos prohibidos y posible setlist IG

¿A qué hora inicia el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes?

El concierto de Camilo Séptimo se llevará a cabo el jueves 28 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. El acceso al recinto comenzará desde las 18:00 horas para facilitar la entrada de los asistentes.

De acuerdo con publicaciones realizadas en la cuenta oficial de Instagram de la banda, MAPAS II es la continuación de MAPAS I, una experiencia que va más allá de la música. Camilo Séptimo describe el proyecto de la siguiente manera:

MAPAS es una travesía sensorial y espiritual. Cada canción es un portal que abre paso hacia una dimensión distinta del ser.

Para anunciar el show del 28 de mayo de 2026, la banda compartió el siguiente mensaje con sus seguidores:

Navegantes, ha llegado el momento de cruzar de nuevo el portal.

El anuncio marcó el regreso del grupo al emblemático recinto tras el éxito de sus presentaciones anteriores. La banda suele apostar por: juegos de luces atmosféricos, visuales envolventes, versiones extendidas de sus canciones e interacción constante con el público.

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes horario, objetos prohibidos y posible setlist IG

Lista de objetos prohibidos y permitidos en el Palacio de los Deportes para el concierto

El Palacio de los Deportes mantiene reglas estrictas de seguridad para conciertos masivos. Entre los objetos prohibidos destacan cámaras profesionales, selfie sticks, laptops, alimentos, bebidas, paraguas, punteros láser, cigarros electrónicos, sustancias ilegales y carteles de gran tamaño.

También se restringe el ingreso con:

Tripiés y accesorios de grabación

Botellas metálicas o de vidrio

Mochilas grandes

Aerosoles

Armas u objetos punzocortantes

En algunos conciertos sí permiten el acceso con baterías externas pequeñas para celular y bolsas compactas; sin embargo, esto puede variar según el organizador del evento.

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes horario, objetos prohibidos y posible setlist IG

Posible setlist de Camilo Séptimo en CDMX: ¿qué canciones podría tocar?

Aunque la banda todavía no confirma el setlist oficial, en redes sociales publicó el siguiente mensaje:

¡Faltan 6 días, navegantes! 28 de mayo, Palacio de los Deportes, tocando por primera vez MAPAS II. ¿Qué canciones no deben faltar en el setlist?

Entre las canciones más solicitadas por el público destacan:

“Amanecer”

“Resplandor”

“Inevitable”

“Eco”

“Óleos”

“Me dejas caer”

“Vueltas”

“Vicio”

“Conmigo”

La agrupación también adelantó que el concierto incluirá temas de MAPAS II, álbum conformado por:

“Sombra”

“Abril”

“Órbita”

“Minutos”

“Sueño Violeta”

“Cierro los Ojos”

“Destellos”

“Todas las mañanas”

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes horario, objetos prohibidos y posible setlist

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Puedes llegar al Palacio de los Deportes en automóvil, ya que el recinto cuenta con estacionamiento de pago. Se recomienda arribar con anticipación para encontrar lugar y evitar contratiempos antes del inicio del concierto.

Si viajas en transporte público, la opción más sencilla es el Metro. La estación más cercana es Velódromo, correspondiente a la Línea 9, también conocida como la línea café.

Al salir de la estación deberás cruzar el puente peatonal y caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a los accesos del recinto.

Camilo Séptimo ha mantenido una presencia constante en los escenarios, lo que le ha permitido consolidar una base sólida de seguidores. Además, el concierto del próximo jueves 28 de mayo contará con la participación de Solo Fernández y Mágata como bandas invitadas.

El regreso de Camilo Séptimo al Palacio de los Deportes promete una noche especial para sus seguidores. Con una propuesta visual ambiciosa y el estreno en vivo de MAPAS II, la agrupación buscará ofrecer una experiencia inmersiva que combine nostalgia, emociones y nuevos sonidos en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.