Niall Horan desconcierta con comentario sobre la boda de Harry Styles

La boda entre Harry Styles y Zoë Kravitz ya es uno de los temas más comentados del momento en el mundo del entretenimiento, pero un inesperado comentario de Niall Horan terminó robándose la atención de los fans de One Direction y encendiendo aún más las especulaciones.

¿Cuándo será la boda de Harry Styles?

Todo comenzó después de que medios internacionales como People reportaran que Styles y Kravitz habrían dado el siguiente paso en su relación tras alrededor de ocho meses juntos. Las alarmas se encendieron cuando la actriz fue fotografiada en Londres luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular, detalle que muchos interpretaron como una clara señal de compromiso.

Harry Styles y Zoë Kravitz habrían dado un paso clave en su relación. Grosby

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una boda o compromiso. Lo cierto, es que fuentes cercanas han sugerido que la pareja estaría comprometida y que incluso podría planear dos celebraciones, una en Londres y otra en Nueva York, aunque esto tampoco ha sido confirmado.

¿Qué dijo Niall Horan sobre la boda de Harry Styles?

En medio de la ola de rumores, Niall Horan fue entrevistado en la estación de radio neozelandesa The Edge, donde una conversación aparentemente casual terminó convirtiéndose en tendencia global.

Durante una entrevista, Horan aseguró que no asistirá a esa boda. IG niallhoran / harrystyles

El cantante mencionó que tenía “un par de bodas” próximas a las que asistiría. Sin embargo, los conductores no tardaron en insinuar si alguna de esas celebraciones estaba relacionada con un antiguo compañero de trabajo, haciendo referencia directa a Harry Styles.

La reacción de Horan fue inmediata: entre risas, intentó esquivar la insinuación.

Ah, ya entendí… no, no, solo amigos míos”, respondió al darse cuenta de la dirección del tema.

Pero la conversación no terminó ahí. Los locutores insistieron en si conocía la fecha de la supuesta boda de Styles, lo que llevó a Niall a una respuesta que rápidamente se viralizó:

No voy a ir, si eso es lo que están preguntando… soy un hombre ocupado.”

Algunos seguidores creen que Harry no habría invitado a Niall al enlace. IG niallhoran / harrystyles

¿Niall Horan fue invitado a la boda de Harry Styles?

Las palabras de Horan fueron suficientes para que las redes sociales explotaran con teorías. Algunos fans interpretaron el comentario como una señal de que Harry Styles no lo habría invitado a su boda, mientras que otros aseguraron que simplemente se trató de una broma o de una forma elegante de evitar un tema incómodo.

El debate se intensificó porque ambos artistas, junto con otros exintegrantes de One Direction, han mantenido durante años una relación compleja pero cercana tras la separación del grupo.

¿Qué pasó entre Harry y Niall?

A pesar del revuelo, no existen indicios claros de un distanciamiento entre ambos cantantes. De hecho, en distintas ocasiones han mostrado apoyo mutuo en sus carreras solistas.

A pesar de los rumores, ambos artistas han mostrado apoyo mutuo recientemente. IG niallhoran / harrystyles

Harry Styles fue visto asistiendo a un concierto de Horan en Manchester en 2024, mientras que Niall ha elogiado públicamente la música de Styles, destacando su evolución artística y su nuevo sonido.

Incluso ha descrito a Harry como “el chico de al lado”, asegurando que siempre ha mantenido una personalidad relajada y auténtica, incluso después de la fama mundial.

Por eso, muchos seguidores consideran que la polémica no es más que un malentendido amplificado por la viralidad del momento. Cada movimiento de los exintegrantes de One Direction sigue generando titulares globales, incluso años después de la pausa indefinida del grupo en 2016.

La conexión emocional de los fans con la banda convierte cualquier comentario, por mínimo que sea, en tendencia inmediata. En este caso, una simple respuesta evasiva de Niall Horan fue suficiente para reavivar la conversación sobre la relación entre los excompañeros y el futuro personal de Harry Styles.

Mientras tanto, lo único claro es que no hay confirmación oficial de boda… y que Horan, al menos por ahora, no está en la lista de invitados confirmados.