"Te voy a matarchis ahorita, vas a ver": Karina Torres relata las amenazas que recibió

La influencer Karina Torres reveló que vivió momentos de tensión durante una presentación realizada en un centro nocturno de Tijuana, donde, según su testimonio, fue víctima de una agresión física que posteriormente derivó en amenazas en su contra.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la creadora de contenido compartió con sus seguidores lo ocurrido y aseguró que, aunque el incidente no pasó a mayores, la experiencia la dejó con mucho miedo.

Foto: Instagram karina.torrea

¿Cómo comenzó el incidente?

Karina explicó que todo ocurrió mientras se dirigía al escenario acompañada por personal de seguridad. En ese momento, una persona presuntamente le jaló el cabello con la intención de llamar su atención para obtener una fotografía.

La influencer reaccionó molesta por la acción y le reclamó a la persona, pues aseguró que el contacto físico fue inesperado y la tomó por sorpresa.

Yo iba caminando y pues iban los vigilantes, los guardias. De repente sentí que me dieron un jalonzote de cabello.

Más adelante, incluso hizo algunos comentarios en tono de broma durante su presentación sobre lo sucedido, creyendo que el episodio había quedado atrás.

La jochis quería una foto, la verdad sí me ataqué porque yo iba en mi pedo y de repente me jaló el cabello, le dije cosas: 'No me andes jalando, relató.

Foto: Instagram karina.torrea

¿Cuándo surgieron las amenazas a Karina Torres?

De acuerdo con el relato de Karina Torres, la situación escaló cuando la misma persona participó en una dinámica sobre el escenario.

La influencer afirmó que una integrante de su equipo le informó que la asistente lanzó amenazas en contra del personal del evento. Poco después, cuando ella descendió del escenario, aseguró que la mujer la sujetó del rostro y le dijo que la iba a matar.

Te voy a matarchis ahorita, vas a ver ahorita, vas a ver perra", explicó Karina.

Karina comentó que en ese momento sintió temor, aunque trató de mantener la calma para evitar que el conflicto creciera.

Foto: Instagram karina.torrea

¿Qué ocurrió al terminar el evento?

La creadora de contenido señaló que el problema no terminó al finalizar el espectáculo, ya que, según su versión, la misma persona permaneció afuera del establecimiento esperando su salida.

Cuando vamos saliendo del antro, estaba ahí sentada, como que nos estaba esperando la jota inventada y nos volvió a amenazas. Y la verdad no me quedé callada, sí volteé y le dije cosas: 'Ay cállate, si eres perra lo haces ahorita de una vez', a parte yo ni la conozco”, expresó.

Fue entonces cuando, aseguró, volvió a recibir amenazas. Aunque reconoció que respondió verbalmente, explicó que evitó llegar a una confrontación física, en parte por respeto al equipo que la acompañaba y para no generar un problema mayor.

¿Cómo se encuentra Karina Torres?

Pese al momento de tensión que vivió, Karina Torres informó que se encuentra bien y que el incidente no pasó a mayores.

Su testimonio generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y expresaron su preocupación por la agresión y las amenazas que denunció haber sufrido durante su visita a Tijuana.