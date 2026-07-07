Ernesto Laguardia se une a La Casa de los Famosos 4: Conoce su trayectoria y su familia

La Casa de los Famosos 4 ha iniciado oficialmente con el anuncio de su primer participante para la edición que arrancará próximamente con la incorporación del veterano actor y presentador Ernesto Laguardia.

Laguardia, originario de la capital del país y nacido en octubre de 1959, ha sido uno de los favoritos en las telenovelas gracias a su participación que explotó en la década de los noventa en varias producciones como Quinceañera, a esto se suman otras producciones como Amor real o Corona de lágrimas.

Más allá de su faceta como actor de telenovelas también inició en la conducción teniendo un éxito importante en el programa matutino Hoy en el 2011, una salida que él mismo admitió le generó tristeza al no verse diario en el televisor.

Ahora, su nombre regresa a los primeros planos con su incorporación a uno de los reality shows más importantes de los últimos años.

El entorno íntimo de Laguardia: Su matrimonio y la crianza de sus herederos

Fuera del alcance de los reflectores de los set de filmación, el exconductor ha estructurado una sólida dinámica familiar que se mantiene al margen de la prensa de espectáculos e, incluso su propia vida trata de que no sea noticia.

Laguardia se encuentra casado Patricia Rodríguez desde el 2007, con ella llevando una importante carrera profesional como diseñadora del sector textil. La relación fue centro de atención debido a la diferencia de 27 años en la que el actor es mayor, pero con el tiempo han consolidado su estabilidad y, muestra de ello son sus tres hijos.

El más pequeño de la familia es Emiliano, quien llegó en el 2011. A él le sigue Santiago que nació en el 2009 y quien tuvo complicaciones de salud al ser prematuro. Bárbara es la más grande y llegó al mundo en el 2007.

Ernesto Laguardia ha dicho en diversas entrevistas que, aunque conocen los foros en que la vida de su padre se desarrolla, él no busca empujarlos a la misma situación y prefiere que se desarrollen en un mundo ordinario, sin presión por seguir sus pasos.