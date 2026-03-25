¿Fue grave? Marie Claire cuenta qué causó su parálisis facial

El susto fue grande, pero hoy todo quedó como una lección. Marie Claire Harp finalmente rompió el silencio y explicó qué fue lo que realmente provocó la parálisis facial que enfrentó hace unos meses, un episodio que generó todo tipo de rumores en redes sociales.

Marie Claire revela la causa de su parálisis facial

Durante una reciente entrevista en el programa Hoy, la conductora aclaró que su problema de salud no tuvo origen neurológico, como muchos llegaron a pensar, sino que se trató de una afección completamente muscular derivada del estrés y la sobrecarga de trabajo.

Fue una contusión muscular del lado izquierdo del rostro”, explicó, al detallar que la inflamación le provocó la pérdida de movilidad en esa zona de la cara.

La conductora confirmó que se trató de una afección muscular, no neurológica. IG marieclaireoficial

Aunque en un inicio los médicos en París mencionaron términos como hemiplejia facial, la también modelo aseguró que, afortunadamente, todo quedó en un susto.

Marie Claire comparte detalles de su parálisis facial

El episodio ocurrió mientras se encontraba trabajando en la capital francesa, donde comenzó a sentir molestias que rápidamente se intensificaron. La situación la obligó a recibir atención médica de emergencia, en medio de la incertidumbre y el miedo.

Yo pensé que se acababa todo”, confesó en otro momento.

El problema surgió mientras trabajaba en París. IG marieclaireoficial

Recordó lo vulnerable que se sintió al enfrentarse a un problema que afectaba directamente su imagen, una herramienta clave en su carrera dentro del mundo del entretenimiento.

La preocupación no era menor. En su propio testimonio, Marie Claire reveló que llegó a pensar en el peor escenario: tener que reinventarse profesionalmente si no recuperaba la movilidad de su rostro.

Nosotros trabajamos con la cara”, dijo, dejando claro el impacto emocional que vivió.

Decidió guardar silencio hasta sentirse mejor. IG marieclaireoficial

¿Cuál es el estado de salud de Marie Claire?

Sin embargo, con el paso de las semanas y gracias al tratamiento adecuado, la conductora fue recuperando poco a poco la movilidad hasta lograr una mejoría total.

A las tres semanas estaba perfecta”, aseguró, visiblemente aliviada.

Detrás de este episodio, hay un factor que cada vez cobra más relevancia en la vida de las celebridades: el estrés. Marie Claire reconoció que llevaba un ritmo de trabajo excesivo, con múltiples compromisos, viajes y presión constante, lo que terminó por pasarle factura.

A veces el cuerpo te dice que le bajes”, reflexionó, enviando un mensaje que conecta con muchas personas que enfrentan rutinas demandantes sin prestar atención a su salud física y emocional.

El estrés y la sobrecarga laboral fueron factores clave. IG marieclaireoficial

De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el silencio que mantuvo durante ese periodo. Su ausencia en redes sociales y en proyectos como el programa deportivo en el que colaboraba desató especulaciones sobre su estado de salud. Algunos incluso llegaron a pensar que atravesaba una situación más grave.

Ella misma explicó que decidió no hablar del tema en su momento porque quería hacerlo desde la calma, cuando ya estuviera completamente recuperada.

No quería darle fuerza a algo que ya había pasado”, comentó.

Su recuperación fue progresiva y logró sanar completamente. IG marieclaireoficial

Hoy, la historia es distinta. Marie Claire no solo está de vuelta en sus actividades, sino que también ha decidido hacer ajustes importantes en su estilo de vida. Redujo su carga laboral, selecciona mejor sus proyectos y prioriza su bienestar.

Su experiencia deja una reflexión importante: el éxito profesional no debe ir por encima del bienestar personal. Hoy, lejos del miedo y la incertidumbre, Marie Claire Harp se muestra más fuerte, consciente y agradecida.