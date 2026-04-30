The Mandalorian, Mortal Kombat 2 y Backrooms: Los grandes estrenos de mayo 2026

Los estrenos de mayo 2026 marcan el arranque de la temporada más fuerte del cine. Con la llegada del verano, la cartelera se llena de propuestas que van desde grandes franquicias, reestrenos esperados y nuevas historias que buscan sorprender en pantalla grande.

La oferta es amplia: acción, terror, animación, documentales musicales y dramas que conectan con distintas audiencias.

Si estás pensando qué ver en cine este mes, aquí tienes la cartelera completa de mayo 2026, organizada por fecha de estreno.

Estos son todos los estrenos de mayo 2026

7 de mayo

Mortal Kombat 2

La secuela retoma la historia tras el enfrentamiento inicial entre Earthrealm y Outworld. Ahora el torneo es inevitable y el destino del mundo está en juego. La trama incorpora nuevos personajes, incluyendo a Johnny Cage, mientras se intensifica el conflicto.

Estrenos de cine mayo 2026: Mortal Kombat II Especial

Las ovejas detectives

Una propuesta familiar donde un pastor que lee historias de misterio sin saberlo inspira a sus ovejas a resolver un caso real. La historia mezcla humor con una narrativa de investigación poco convencional.

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Undertone: Frecuencia maldita

El terror se centra en una podcaster escéptica que comienza a recibir grabaciones inquietantes. Lo que parecía contenido para su programa se convierte en una experiencia que desdibuja la línea entre lo real y lo desconocido.

Cartelera mayo 2026: Undertone: Frecuencia maldita Especial

El ritual del nahual

Una historia que combina folclore y suspenso. Un forajido llega a una comunidad marcada por eventos violentos mientras una presencia antigua comienza a manifestarse.

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Deseo

El drama se enfoca en una mujer con una vida aparentemente estable que desarrolla una relación secreta con un joven entrenador, lo que desata conflictos personales y familiares.

Cartelera mayo 2026: Deseo Especial

Iron Maiden: Burning Ambition

El documental recorre la historia de Iron Maiden, desde sus inicios hasta su consolidación como una de las agrupaciones más influyentes del rock.

Reproducir IRON MAIDEN: BURNING AMBITION | Official Trailer

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft (en 3D)

Una experiencia de concierto en formato inmersivo que sigue la gira de Billie Eilish, llevando su espectáculo a la pantalla grande.

Reproducir BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) | Official Trailer (2026 Movie)

14 de mayo

Top Gun (reestreno)

El clásico protagonizado por Tom Cruise regresa a salas con la historia de Maverick y su paso por la academia de élite.

Cartelera mayo 2026: Top Gun Especial

Top Gun: Maverick (reestreno)

La secuela moderna retoma al personaje décadas después, ahora como instructor enfrentando una misión compleja junto a una nueva generación de pilotos.

TCartelera mayo 2026: Top Gun: Maverick Paramount Plus

En la zona gris

Un thriller de acción protagonizado por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González, centrado en una misión encubierta que escala a un conflicto mayor.

Reproducir EN LA ZONA GRIS | TRAILER OFICIAL

No dejes a los niños solos

Una historia de terror doméstico donde una noche aparentemente normal se convierte en una experiencia angustiante para dos hermanos.

Reproducir ¿Qué harías si tu propio hermano quisiera matarte?

Obsesión

Un thriller psicológico que explora una relación construida a partir de una obsesión impulsada por un elemento sobrenatural.

Cartelera mayo 2026: Obsesión Especial

Aniversario

Drama político que gira en torno a una familia cuya dinámica cambia al entrar en contacto con ideologías radicales durante una celebración.

Cartelera mayo 2026: Aniversario YouTube

The Doors Aniversario

Biopic que sigue el ascenso de la banda liderada por Jim Morrison, mostrando su impacto cultural y su caída.

Los hijos de la costa

Documental que retrata a músicos de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, explorando la identidad afromexicana a través de la música.

21 de mayo

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

El universo de Star Wars regresa con una historia centrada en Din Djarin y Grogu, ahora en una galaxia en reconstrucción tras la caída del Imperio.

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El pasajero del diablo

Una pareja enfrenta una presencia sobrenatural tras un accidente en carretera, en una historia que mezcla terror y persecución.

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Tú, yo & la Toscana

Un romance que sigue a una mujer que decide cambiar su vida tras viajar a Italia, donde encuentra nuevas oportunidades personales.

Cartelera mayo 2026: Tú, yo & la Toscana Especial

Café Chairel

Relato íntimo sobre dos personas que coinciden en un café y construyen una relación marcada por la pérdida y la conexión emocional.

Cartelera mayo 2026: Café Chairel Especial

La vida es

Una historia centrada en una mujer que enfrenta una crisis personal al acercarse a los 40, explorando temas como identidad, relaciones y decisiones de vida.

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Los colores del tiempo

Drama familiar que mezcla pasado y presente a partir del descubrimiento de una herencia que revela secretos ocultos.

28 de mayo

Zona de riesgo

Un thriller ambientado en Londres, donde el hallazgo de una bomba sin detonar desencadena una serie de eventos que terminan en un elaborado robo.

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Dolly: Juega conmigo

Historia de terror que sigue a una mujer secuestrada por una figura enmascarada que la somete a un juego psicológico extremo.

Cartelera mayo 2026: Dolly: Juega conmigo Especial

Backrooms

Una trama que juega con dimensiones alternas cuando una terapeuta intenta rescatar a un paciente atrapado en un espacio fuera de la realidad.

Cartelera mayo 2026: Backrooms Especial

Ballena asesina

Un survival donde dos amigas quedan atrapadas en el mar mientras una orca las acecha, llevando la tensión al límite.

Reproducir BALLENA ASESINA Tráiler Español Latino (2026) Virginia Gardner

¿Cuál será la película más esperada de mayo 2026?

Entre todos los estrenos de mayo 2026, hay varios títulos que concentran la atención. Por un lado, Mortal Kombat 2 destaca como uno de los lanzamientos más fuertes en acción y franquicias.

También sobresale el regreso de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que amplía uno de los universos más populares del cine actual.

A esto se suman los reestrenos de Top Gun y Top Gun: Maverick, que vuelven a conectar con nuevas audiencias, además de propuestas como En la zona gris, que reúne a figuras reconocidas en un thriller de alto perfil.

Mayo llega con una cartelera diversa, pensada para distintos gustos y con suficientes opciones para mantener las salas activas durante todo el mes.