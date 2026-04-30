Resident Evil: primer tráiler oficial del nuevo apocalipsis zombie

El primer tráiler oficial de la nueva película de Resident Evil que prepara Sony Pictures , fue revelado, dejando claro que es un reinicio completo de la franquicia cinematográfica, con un enfoque mucho más cercano al terror que a la acción.

El filme está dirigido por Zach Cregger, conocido por su trabajo en Barbarian, y coescrita junto a Shay Hatten. La producción corre a cargo de Columbia Pictures, PlayStation Productions y Constantin Film, compañías que han estado vinculadas a la saga desde hace años.

El estreno de Resident Evil está programado para el 18 de septiembre de 2026, con un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares.

Primer tráiler oficial de Resident Evil

Primer tráiler de Resident Evil. Especial

El primer tráiler oficial de Resident Evil muestra a Bryan llegando a un entorno aparentemente vacío que rápidamente se vuelve amenazante, con escenarios como hospitales y espacios abandonados que evocan el ambiente clásico de la saga.

Las imágenes destacan criaturas perturbadoras, momentos de tensión constante y una sensación de aislamiento que domina toda la narrativa.

El avance deja ver que la película se enfocará en generar miedo a través de la atmósfera y la vulnerabilidad del personaje, más que en secuencias explosivas.

Con estas imágenes podemos decir que esta nueva versión de Resident Evil representa un intento de reiniciar la saga con una identidad más fiel al horror original de los videojuegos, ofreciendo una experiencia más intensa, cerrada y centrada en el suspenso.

¿De qué trata?

Primer tráiler de Resident Evil. Especial

La historia está encabezada por Austin Abrams, acompañado por Paul Walter Hauser, Zach Cherry y Kali Reis. A diferencia de entregas anteriores, esta película no retoma personajes clásicos de los videojuegos como Leon S. Kennedy o Claire Redfield, sino que introduce protagonistas completamente nuevos dentro del universo de la saga.

La trama se centra en Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en medio de un brote biológico que desata criaturas infectadas. La historia se desarrolla a lo largo de una sola noche, lo que intensifica la sensación de urgencia y supervivencia. Este enfoque busca replicar la tensión constante de los videojuegos originales de Capcom, priorizando el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad del protagonista en lugar de grandes secuencias de acción.

El estilo de la película marca una diferencia clara con versiones anteriores como Resident Evil protagonizada por Milla Jovovich o Resident Evil: Welcome to Raccoon City. En esta ocasión, el director apuesta por un tono más oscuro, violento y realista, con una narrativa más íntima y centrada en el terror psicológico.

Datos clave

Es el segundo reboot de la franquicia

Sony ganó los derechos y está reiniciando la saga desde cero

Busca ser más fiel al espíritu de los videojuegos

Tiene un enfoque más serio y aterrador

*mvg*