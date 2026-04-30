5 actores infantiles que alcanzaron la fama… y luego se alejaron de las cámaras

La industria de Hollywood no siempre es un camino fácil, especialmente cuando se trata de niños. Muchos alcanzan la fama a una edad temprana, pero con el tiempo deciden tomar rumbos distintos por diversas razones. Aquí algunos casos que llaman la atención:

Mara Elizabeth Wilson:

Mara Wilson se convirtió en un rostro muy reconocido en los años 90. Su talento la llevó a participar en películas como Mrs. Doubtfire, Miracle on 34th Street y, por supuesto, Matilda, donde se ganó el cariño del público. Sin embargo, en el año 2000 decidió dejar la actuación para enfocarse en la escritura. Aunque años después retomó algunos proyectos, su vida tomó un rumbo más literario.

Mara Elizabeth Wilson. Foto: Captura de pantalla

Erik Per Sullivan:

La carrera de Erik Per Sullivan comenzó a finales de los 90, pero su papel más recordado es el de Dewey en la serie Malcolm in the Middle. También participó en producciones como The Cider House Rules y prestó su voz en Finding Nemo. A pesar de su éxito, desde 2010 se ha mantenido completamente alejado del mundo del entretenimiento.

Erik Per Sullivan. Foto: Captura de pantalla

Ariana Richards

Ariana Richards saltó a la fama gracias a su papel de Lex Murphy en Jurassic Park. Aunque regresó en la secuela The Lost World: Jurassic Park, más tarde decidió enfocarse en su verdadera pasión: el arte. Con el tiempo se convirtió en una pintora profesional, demostrando que su talento iba más allá de la actuación.

Ariana Richards. Foto: Captura de pantalla YouTube

Peter Ostrum:

Quizá lo recuerdes por su participación en Willy Wonka & the Chocolate Factory. Peter Ostrum fue uno de los niños protagonistas, pero tras esa experiencia decidió no continuar en el cine. En lugar de seguir en Hollywood, eligió una vida completamente distinta y se dedicó a la veterinaria.

Peter Ostrum. Foto Captura Willy Wonka & the Chocolate Factory- YouTube

Ross Bagley:

Ross Bagley ganó popularidad como Nicky Banks en la serie The Fresh Prince of Bel-Air y también apareció en Independence Day. Con el paso del tiempo se fue alejando de la actuación y hoy en día combina su vida profesional entre el sector inmobiliario, la música como DJ y otros negocios.

Ross Bagley.

cva