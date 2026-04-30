Este es el posible setlist de 31 Minutos para el show de hoy en el Zócalo

El corazón de la ciudad está a punto de latir al ritmo de “Bailan sin cesar” y canciones que marcaron a toda una generación. En unas horas, 31 Minutos se apodera del Zócalo capitalino con un show gratuito que promete mezclar nostalgia, humor y ese caos encantador que convirtió al noticiero más extraño de la televisión en un fenómeno cultural.

Personajes como Tulio Triviño, Bodoque, Juanín y Patana no solo llegan a saludar: vienen listos para armar una fiesta masiva en la Plaza de la Constitución como parte del festival “Zocalito de las Infancias”. Y sí, si creciste cantando frente a la tele o apenas los descubriste, este concierto pinta para ser uno de esos momentos que se quedan.

Lo que probablemente vas a cantar (y gritar):

Aunque el setlist puede cambiar, hay canciones que ya son prácticamente obligadas en sus presentaciones en México. Prepárate para corear temas como:

“Mi muñeca me habló”

“Yo nunca vi televisión”

“Diente blanco no te vayas”

“Bailan sin cesar”

“Rinoceronte”

“Señor Interesante”

“El dinosaurio Anacleto”

“Equilibrio espiritual”

Y otras joyas memorables que hacen imposible quedarse quieto.

Foto: Especial

Hora, lugar y el tip clave:

La cita es este jueves 30 de abril a las 19:00 horas en el Zócalo de la CDMX. Pero si de verdad quieres buen lugar, lo recomendable es llegar a partir de las 15:00.

Cómo llegar sin perder la paciencia:

El Metro Zócalo/Tenochtitlan suele cerrar en eventos grandes, así que mejor considera estaciones cercanas como Pino Suárez, Allende o Bellas Artes. Desde ahí, la caminata es parte de la experiencia.

En Metrobús, Bellas Artes o San Juan de Letrán (Línea 8) también te dejan cerca.

Importante:

No es solo llegar, es aguantar y pasarla bien, lleva:

Ropa cómoda y fresca

Gorra y bloqueador

Agua

Un punto de reunión por si alguien se pierde entre la multitud

Con el calor que se ha sentido en la ciudad estos días, no es ningún detalle menor: llevar agua es prácticamente obligatorio. Así que mantenerte hidratado puede marcar la diferencia entre disfrutar el concierto o pasarla mal. Una botella reutilizable, sueros o bebidas con electrolitos pueden ser tus mejores aliados para aguantar todo el show sin contratiempos.

Foto: Especial

Todo está listo para que el Zócalo se transforme en un escenario gigante donde la infancia, la de antes y la de ahora, se encuentre cantando a todo pulmón.

cva*