“Es un poco raro”: Taylor Swift critica la obsesión de los fans por el origen de sus canciones

La relación entre Taylor Swift y sus Swifties (fans de la cantante) siempre ha sido un ecosistema de lealtad absoluta. Sin embargo, a la cantante de 36 años le parece “un poco raro” la obsesión de los fans por el origen de sus canciones.

Desde el inicio de su carrera, la artista ha escondido pistas en los libretos de sus álbumes y mensajes subliminales en sus videos musicales, fomentando una cultura de investigación que rivaliza con cualquier agencia de inteligencia internacional.

Sin embargo, lo que comenzó como un juego de complicidad parece haber llegado a un punto de saturación para la cantante de Pensilvania.

En una entrevista donde compartió su proceso de escritura de canciones, ha expresado que esta obsesión por ponerle nombre y apellido a cada estrofa resulta un tanto extraña.

Taylor Swift critica la obsesión de los fans por el origen de sus canciones X @swiftnyc

Taylor Swift critica la obsesión de los fans por el origen de sus canciones

Durante años, Taylor Swift alimentó la curiosidad de su audiencia mediante el uso de "huevos de Pascua" (Easter eggs), integrando códigos y referencias que premiaban a los fans más observadores de sus canciones.

Sin embargo, en una reciente e íntima entrevista, la cantautora ha dejado claro que el ambiente se ha vuelto "extraño" en torno a este proceso de decodificación.

Taylor describió como una experiencia "rara" el hecho de que las personas se enfoquen tanto en la identidad de los sujetos de sus canciones.

Lo que me resulta un poco raro es cuando la gente actúa como si fuera una prueba de paternidad. Como si dijeran: 'Esta canción trata sobre esa persona'. Porque yo pienso: 'Ese tipo no escribió la canción, la escribí yo'.

Según su visión, una vez que una canción se publica, el "quién" dejó de importar para ella, y debería ser reemplazado por el "cómo" se siente el oyente.

Taylor Swift critica la obsesión de los fans por el origen de sus canciones X @swiftnyc

Los swifties y la decodificación de las canciones

El fenómeno de buscar la "verdad" detrás de una letra de una canción de Taylor Swift la ha acompañado desde inicios de su carrera. Plataformas como TikTok y X (antes Twitter) se llenan de hilos que comparan fechas de rupturas, bufandas olvidadas y menciones geográficas para determinar si un tema habla de un actor de Hollywood o de un músico británico.

La psicología detrás del fenómeno Swiftie sugiere que los fans sienten una conexión tan profunda con Taylor que ver sus canciones como "diarios compartidos" les da una sensación de intimidad.

El descifrar teorías crea un sentido de pertenencia entre los seguidores; aunque Taylor advierte que esta intimidad es ilusoria si solo se basa en el chisme.

Taylor Swift critica la obsesión de los fans por el origen de sus canciones iHeart Radio Awards

Pero Taylor compartió que la composición no siempre es una transcripción literal de la realidad. A menudo, mezcla sentimientos de diferentes etapas de su vida, inventa escenarios o exagera emociones para servir a la narrativa de la canción.

Al insistir en que cada canción tiene un único destinatario, los fans ignoran la complejidad creativa que implica construir una historia musical que sea cohesiva y potente.

En sus primeros discos, Swift misma facilitaba las pistas, una táctica que la ayudó a construir una base de fans extremadamente leal. No obstante, al alcanzar un estatus de leyenda viva de la música, esa misma herramienta se ha convertido en una distracción.

La presión de ser vigilada constantemente para encontrar conexiones biográficas ha tenido un impacto en cómo comparte su música.

Taylor Swift criticó la obsesión de los fans por el origen de sus canciones, pero solo porque desea que su obra sea evaluada bajo estándares artísticos y no como una extensión de una columna de chismes. Es una petición de respeto hacia su proceso creativo y hacia las personas que forman parte de su entorno personal.