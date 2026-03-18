¿Carlos Trejo le pedirá revancha a Alfredo Adame? Esto dijo en Sale el Sol

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame podría no haber terminado, ya que el propio Trejo dejó abierta la puerta a una revancha tras la polémica pelea que protagonizaron en Ring Royale.

En entrevista para Sale el Sol, el también escritor no solo habló del controversial “codazo” que recibió, sino que lanzó un mensaje claro: está dispuesto a volver al ring.

Trejo no se siente derrotado: “Yo no perdí”

Carlos Trejo fue contundente al asegurar que, para él, el resultado oficial no refleja lo ocurrido en el combate.

Según explicó, su objetivo nunca fue ganar un cinturón, sino cumplir con un enfrentamiento personal que llevaba años en la conversación pública. Incluso aseguró que dominó gran parte de la pelea y que, en su opinión, debió detenerse antes.

El famoso relató que, al notar que su rival estaba en malas condiciones, decidió bajar la intensidad e incluso pidió que se detuviera el combate, algo que no ocurrió.

Pese a todo, dejó claro que no existe un conflicto personal con Alfredo Adame, con quien incluso tuvo un momento de cordialidad al finalizar la pelea.

¿Carlos Trejo le pedirá la revancha a Alfredo Adame? Esto sabemos Cuartoscuro

El “codazo” que encendió la polémica

Uno de los puntos más comentados durante la entrevista fue la acusación directa sobre un “golpe ilegal”.

Trejo insistió en que recibió un codazo, acción que, según explicó, está prohibida en el boxeo. Desde su perspectiva, ese momento cambió el rumbo del combate.

El conductor aseguró que cualquier persona puede verificar que este tipo de golpes no están permitidos, por lo que cuestionó duramente a la comisión encargada de regular la pelea.

Incluso hizo un llamado público para que las autoridades aclaren si ese movimiento es válido o no dentro del reglamento, calificando lo ocurrido como una falta grave.

¿Peleará otra vez contra Alfredo Adame?

La gran pregunta no tardó en llegar durante la charla en Sale el Sol: ¿habrá revancha?

Lejos de evitar el tema, Carlos Trejo respondió con seguridad que no tiene problema en volver a enfrentarse con Alfredo Adame. De hecho, reveló que el propio actor ya habría mencionado esa posibilidad tras el combate.

Por ahora, no hay nada confirmado, pero la disposición de ambas partes deja abierta la puerta para que este enfrentamiento tenga un nuevo capítulo.

¿Carlos Trejo le pedirá la revancha a Alfredo Adame? Esto sabemos Cuartoscuro

Señalamientos a la Comisión de Box

Más allá del resultado, Trejo centró gran parte de sus críticas en la actuación de la Comisión de Box, a la que acusó de no haber aplicado correctamente el reglamento.

El famoso aseguró que lo sucedido representa un riesgo para los participantes y cuestionó la seriedad con la que se manejan este tipo de eventos.

Además, mencionó que hubo inconsistencias durante la pelea, como decisiones que —según él— no fueron claras ni justas.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Reproducir EN VIVO: ¡#CarlosTrejo EXIGE a la Comisión de Box RECONOZCAN 'CODAZO' que #AlfredoAdame le dio! ¿Qué piensas sobre sus declaraciones? #saleelsoltv ☀️

Julio César Chávez también reacciona

La polémica no solo quedó entre los involucrados directos. El exboxeador Julio César Chávez también expresó su preocupación sobre este tipo de espectáculos.

En declaraciones retomadas durante la entrevista, señaló que el boxeo es un deporte que debe tomarse con seriedad, advirtiendo sobre los riesgos que implica cuando no se respetan las reglas.

Problemas fuera del ring

Carlos Trejo también reveló que hubo complicaciones en la organización del evento, especialmente en temas logísticos como pagos de hospedaje y alimentación.

Aseguró que estas situaciones se resolvieron únicamente después de hacer presión en medios, aunque aclaró que mantiene respeto por algunas de las personas involucradas.