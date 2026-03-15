Todos los ganadores de Ring Royale 2026: Nocauts, polémica y récords

Con nocauts, récord de audiencia y un zafarrancho protagonizado por El Patrón del Río, se llevó a cabo el Ring Royale 2026, en donde 7 terminaron con el puño en alto, incluido Alfredo Adame, quien mandó a la lona a Carlos Trejo.

En una batalla entre celebridades, influencers y personalidades mediáticas, Poncho De Nigris fue el encargado de reunir a todas estas figuras; Elaine Haro fue la encargada de entonar el Himno Nacional.

Durante el primer combate, José ‘Yoiker’ Toporek subió al ring para enfrentarse al creador de contenido Ronaldo ‘Ronny’ López, quien logró imponer condiciones de manera clara, obteniendo el triunfo por decisión unánime y adueñándose del primer cinturón de la noche.

En la Arena Monterrey, misma en la que no cabía una sola alma, Kyliezz y Georgiana lograron imponerse en un combate de parejas frente a Alexis Mvgler y Velvetine; posteriormente, un zafarrancho en el cuadrilátero se desató tras la derrota de Alberto del Río ante Chuy Almada, quien terminó con el puño por todo lo alto.

Dando un golpe letal a Abelito, Bull Terrie se llevó todas las tarjetas e hizo retumbar la Arena en la Sultana del Norte en su favor, mientras que Aldo De Nigris mandó a la lona a Nicola Porcella antes de que se diera una de las peleas más esperadas de la noche.

Los 3 asaltos de 3 minutos no fueron necesarios para determinar al ganador entre Adame y Trejo, ya que pese a sus dos visitas a la lona, Golden boy se repuso y lanzó un derechazo fulminante al Cazafantasmas, quien no logró terminar el primer round.

Azuky Vs Azcino y RC Vs Ghetto Living acapararon los reflectores en las batallas de freestyle, hasta que Marcela Mistral y Karely Ruiz subieron al cuadrilátero para la pelea estelar, donde se impuso La Musa regiomontana por decisión unánime.

Todos los ganadores de Ring Royale 2026

En una velada que presumió más de 5 millones de visualizaciones en YouTube, el Ring Royale 2026 contó con 7 ganadores en su primera edición. Estos fueron los ganadores y sus rivales:

Ronaldo ‘Ronny’ López (rival: José ‘Yoiker’ Toporek).

Kyliezz y Georgiana (rivales: Alexis Mvgler y Velvetine).

Chuy Almada (Alberto del Río).

Bull Terrie (Abelito).

Aldo De Nigris (Nicola Porcella).

Alfredo Adame (Carlos Trejo).

Marcela Mistral (Karely Ruiz).

BFG