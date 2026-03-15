¡No le duró ni 3 minutos! Así fue el nocaut de Alfredo Adame a Carlos Trejo

Durante el tramo final del primer round, Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo, quien durante los primeros segundos de la pelea co-estelar de Ring Royale 2026 había mandado a la lona a Golden boy, quien terminó noqueando al Cazafantasmas.

Sin dar declaración alguna, Carlos Trejo fue el primero en dirigirse al ring luego de 20 años de dimes y diretes ante Alfredo Adame, quien contaba con el apoyo de la mayor parte del público.

Con unos segundos sobre el cuadrilátero, Golden boy cayó en un par de ocasiones ante el puño del Cazafantasmas, quien durante el primer episodio mantuvo sus golpes de poder ante Adame, quien no lograba salir de las cuerdas.

Tratando de agarrar la mayor cantidad de oxígeno posible y teniendo la desventaja, Alfredo Adame lanzó un derechazo fulminante ante Carlos Trejo, quien después de la cuenta de protección no logró reintegrarse en el cuadrilátero.

Pactan revancha con beso incluido

Con más de 5 millones de espectadores en YouTube, Alfredo Adame alzó el puño y agradeció los consejos de Julio César Chávez.

Ante la sorpresa de propios y extraños, y luego del zafarrancho protagonizado por El Patrón, Carlos Trejo aceptó la derrota y le dio un beso a Alfredo Adame. Desatando el alarido en los miles de espectadores presentes en la Arena Monterrey.

Finalmente, antes de abandonar el cuadrilátero, Alfredo Adame y Carlos Trejo pactaron una revancha para el mes de septiembre de 2026, sin embargo, no definieron sede, por lo que el Alfredo Adame Vs Carlos Trejo 2 deberá de confirmarse en los siguientes meses.