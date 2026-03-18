El CMB alerta sobre peleas de influencers

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), alertó sobre las peleas en las que intervienen influencers y celebridades del espectáculo, luego de que el fin de semana se realizara el evento Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey. Señaló que el deporte no es un juego y hay que respetarlo.

“Muy peligroso, porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box, es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una muy buena preparación física, de las condiciones de las personas”, indicó Mauricio Sulaimán.

En días pasados, el exboxeador Juan Manuel Márquez señaló que “están echando a perder el boxeo”.

Las palabras del campeón fueron secundadas por el CMB: “Lo que dice Juan Manuel Márquez es totalmente correcto, porque no es un juego, hay que tener mucho cuidado, hay que respetar el deporte del boxeo”.

Asimismo, Mauricio Sulaimán señaló que a los participantes en las peleas de influencers se les deben de hacer exámenes exhaustivos y si no se les hacen, no deben recibir golpes.

Para el CMB, las peleas de box entre influencers debería de hacerse con el cuidado que merece el deporte.

“En el mundo en el que vivimos, lleno de agresividad, de falta de respeto al orden, pero mientras se hagan las cosas con el cuidado del boxeo, eso es lo importante”, subrayó.

El pasado domingo, en el evento de Ring Royal 2026 se realizaron peleas como la Alfredo Adama contra Carlos Trejo, Marcela Mistral contra Karely Ruiz, Abelito contra Bull Terrier, entre otros.

El próximo 26 de abril, se realizará el evento Supernova Génesis 2026, donde la pelea estelar será entre la mexicana Alana Flores en contra de la argentina Flor Vigna.

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