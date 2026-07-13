Andrea Legarreta recibe romántico mensaje de Luis Carlos Origel por su cumpleaños; así le respondió

Andrea Legarreta celebró su cumpleaños número 55 con numerosas muestras de cariño, pero una de las que más llamó la atención fue la de su novio, Luis Carlos Origel, quien aprovechó la fecha para dedicarle un romántico mensaje en redes sociales que rápidamente enterneció a sus seguidores.

El conductor compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías junto a la presentadora de Hoy, acompañadas de unas palabras en las que dejó claro lo feliz que se siente de compartir su vida con ella.

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"¡Feliz cumpleaños, mi reina! Sigue brillando, sigue disfrutando la vida y sigue iluminando todo con tu sonrisa. Qué placer coincidir y compartir mi vida contigo. ¡Te amo, Andrea!" publicó.

La publicación no pasó desapercibida y reunió decenas de reacciones de amigos, colegas y seguidores de la pareja. Entre quienes dejaron muestras de cariño estuvieron Arath de la Torre, Cynthia Urías, Mariana Seoane, Shiky y Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, quien comentó con emojis de corazón.

Así respondió Andrea Legarreta al mensaje de Luis Carlos Origel

La conductora no tardó en contestar la felicitación y también aprovechó para dedicarle unas palabras llenas de amor a su pareja, asegurando que él se ha convertido en una persona muy importante en su vida.

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"Ay, amorcito. ¡La vida es tan bonita a tu lado! ¡Eres un hermoso regalo para mí ! ¡Te amooo! ¡Gracias por tanto!" respondió.

La sorpresa que Luis Carlos Origel le dio días antes en el programa Hoy

La romántica felicitación en redes sociales llegó apenas unos días después de otra muestra de cariño que Luis Carlos tuvo con Andrea durante el festejo adelantado de su cumpleaños en el programa Hoy.

En aquella ocasión, la presentadora pensaba que su novio no asistiría porque le había comentado que tenía compromisos laborales. Sin embargo, todo formaba parte de una sorpresa.

Especial

Cuando menos lo esperaba, el conductor apareció en el foro con un gran ramo de rosas rojas para felicitarla personalmente. Andrea corrió a abrazarlo mientras sus compañeros y el público celebraban el emotivo momento.

Antes de entregarle las flores, Luis Carlos pidió un aplauso para la conductora y, mientras seguían abrazados, le dijo una frase que conmovió a todos los presentes: