¿Quién es quién en "Deseo"? Conoce al elenco de la nueva película de Netflix con Ludwika Paleta

La plataforma Netflix estrenó este viernes 17 de julio la película mexicana Deseo. La actriz Ludwika Paleta encabeza el elenco principal de este thriller erótico que explora los límites de la pasión. La producción nacional arrancó su distribución global y perfiló su historia como una de las apuestas fuertes del catálogo.

El filme relata la vida de Lucero, una exitosa abogada con una familia estructuralmente perfecta. La protagonista fractura su estabilidad cuando inicia un apasionado romance clandestino con el joven entrenador de natación de su hija. La relación escala rápidamente y amenaza con destruir por completo su prestigiosa carrera y su hogar.

Ludwika Paleta en la película Deseo. Foto: Netflix

Peligro, secretos y obsesión en la pantalla

La historia exhibe la transformación del deseo inicial hacia una peligrosa fijación adictiva. La abogada descubre los extremos a los que llegará para proteger a sus seres queridos cuando su secreto salga a la luz. Las trágicas consecuencias de sus actos pondrán a prueba el amor y la lealtad familiar.

La cineasta Teresa Simone debutó en la silla de directora con esta intensa producción mexicana. El guion original surgió de la pluma de las escritoras Giulia Cardamone y Vanessa Miklos, expertas en narrativas de suspenso. El productor Pablo Cruz impulsó el rodaje bajo el sello cinematográfico de la compañía El Estudio.

Óscar Casas y Ludwika Paleta en Deseo. Foto: Netflix

Talento nacional e internacional al frente

El actor español Óscar Casas asume el rol de Matías, el apuesto instructor deportivo que desestabiliza la vida de la protagonista. El romance furtivo avanza sin contratiempos hasta que el joven confiesa un amor profundo. El talento ibérico construyó a un personaje complejo que detona el colapso del núcleo familiar.

Por su parte, José María Yazpik interpreta a Fernando, el esposo de la protagonista que percibe las grietas en su matrimonio. El veterano actor sumó este rol a su extensa trayectoria tras su participación en series criminales. Su personaje representa la estabilidad amenazada de forma directa por la infidelidad y las mentiras.

José María Yazpik y Ludwika Paleta en Deseo. Foto: Netflix

El intérprete Leonardo Ortizgris da vida a Miguel, una figura indispensable que termina envuelta en la densa red de secretos. La joven actriz Pilar Pascual personifica a Viviana, la hija adolescente que también desarrolla un interés romántico por el entrenador, complicando aún más la caótica dinámica de los personajes principales.

El gigante del entretenimiento liberó la cinta completa para todos sus suscriptores activos en el mundo. La película reunió a figuras consagradas y nuevos talentos para materializar el oscuro universo creado por las guionistas. A continuación, detallamos la lista definitiva con las estrellas que participaron frente a las cámaras.

Lista de actores y personajes de "Deseo"