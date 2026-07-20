¿'El Mayo' Zambada compartirá prisión con 'El Chapo' Guzmán? Lo que se sabe tras la sentencia

Después de darse a conocer este lunes 20 de julio de 2026 la sentencia de cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada por un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, surgen diversas incógnitas entre ellas, cuál será el destino final de el capo donde cumplirá su reclusión.

En este contexto, surgieron rumores sobre si El Mayo terminará recluido junto a su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente purga su sentencia en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, considerada la cárcel de mayor seguridad de Estados Unidos.

En dicha prisión, el narcotraficante permanece bajo un régimen de aislamiento extremo, con escasas horas fuera de su celda y estrictas medidas para impedir cualquier comunicación con el exterior.

Derivado de lo anterior y aunque ambos recibieron condenas de por vida por liderar durante décadas al Cártel de Sinaloa, todo indica que cumplirán sus sentencias en centros penitenciarios distintos debido a sus condiciones de seguridad y, sobre todo, al estado de salud de Zambada.

De acuerdo a diversas fuentes, el histórico capo originario de El Álamo en el estado de Sinaloa padece múltiples enfermedades que hoy en dia le limitan la movilidad, por lo que su defensa pidió que sea enviado a un Centro Médico Federal (FMC, por sus siglas en inglés) y no a una prisión de máxima seguridad.

La petición fue presentada ante el juez Brian Cogan, quien lleva el proceso judicial del narcotraficante de 76 años de edad. Sin embargo, la decisión final sobre el sitio de reclusión corresponderá al Buró Federal de Prisiones (BOP).

¿Qué enfermedades padece 'El Mayo' Zambada?

De acuerdo con la defensa, el estado de salud del sinaloense requiere atención médica permanente y especializada debido a la combinación de varios padecimientos.

Diabetes tipo 2: enfermedad que ha padecido durante décadas y que, según reportes difundidos anteriormente, llegó a ocasionarle complicaciones importantes, entre ellas problemas de visión y afectaciones en distintos órganos.

enfermedad que ha padecido durante décadas y que, según reportes difundidos anteriormente, llegó a ocasionarle complicaciones importantes, entre ellas problemas de visión y afectaciones en distintos órganos. Severos problemas en rodillas: provocados por una condición articular que genera acumulación de líquido y requiere drenajes periódicos. El deterioro físico ha hecho que utilice prótesis y, en distintos periodos, una silla de ruedas para desplazarse.

Gota: padecimiento que provoca inflamación y dolor intenso en las articulaciones.

Demencia en fase temprana: cuadro diagnosticado por los servicios médicos del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn durante su permanencia en esa instalación.

¿Podría terminar en una prisión de máxima seguridad?

Aunque la defensa insiste en que su estado físico justifica su traslado a una prisión-hospital, el Buró Federal de Prisiones también evaluará el nivel de peligrosidad del narcotraficante.

Por tratarse de uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, las autoridades estadounidenses podrían determinar que sea recluido en un penal federal de alta seguridad con infraestructura médica propia, privilegiando las medidas de control y vigilancia.

Los abogados de Zambada también buscan evitar que enfrente un régimen de aislamiento extremo como el que cumple Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión ADX Florence, en Colorado, considerada la cárcel de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos.

Defensa propone tres centros para su reclusión

Como parte de su solicitud, los abogados propusieron tres Centros Médicos Federales especializados en atender a internos con enfermedades crónicas, degenerativas o de alta complejidad.

FMC Butner, Carolina del Norte: La primera opción es el Centro Médico Federal de Butner, un complejo con capacidad para cerca de 800 internos. Cuenta con servicios especializados en oncología, tratamientos médicos complejos y atención en salud mental, por lo que es considerado uno de los principales hospitales penitenciarios del sistema federal estadounidense. FMC Rochester, Minnesota: La segunda alternativa es el FMC Rochester, que también alberga aproximadamente a 800 reclusos. Opera bajo un esquema de seguridad administrativa que permite recibir internos de distintos niveles de peligrosidad cuando requieren atención médica especializada o cuidados clínicos prolongados. MCFP Springfield, Misuri: La tercera opción es el Centro Médico para Prisioneros Federales de Springfield, considerado el más grande de los tres complejos solicitados. Tiene capacidad para más de mil 100 internos y está equipado para realizar cirugías mayores, tratamientos de diálisis y atención psiquiátrica especializada, además de brindar cuidados a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas.

¿Qué son los Centros Médicos Federales de EU?

Los Centros Médicos Federales (FMC) forman parte del sistema penitenciario administrado por el Buró Federal de Prisiones y están diseñados para atender a personas privadas de la libertad que requieren tratamiento médico especializado, atención psiquiátrica o cuidados de largo plazo.

Entre los principales complejos se encuentran FMC Butner, especializado en enfermedades complejas y oncología; FMC Rochester, enfocado en atención médica integral y salud mental; FMC Devens, en Massachusetts, que también ofrece programas de rehabilitación por consumo de sustancias, y FMC Carswell, en Texas, el único centro médico federal destinado exclusivamente a mujeres.