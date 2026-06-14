“Me enojé”: Anahí rompe el silencio sobre ausencia de Alfonso Herrera en la gira de RBD

Fue en 2023 cuando RBD anunció su esperada gira de regreso, “Soy Rebelde Tour”, con la cual casi todos sus integrantes regresaron a los escenarios como grupo, a excepción de Alfonso Herrera quien desde que terminó la agrupación decidió alejarse de la música.

Aunque muchos fans esperaban ver al actor con sus compañeros de RBD en el escenario, el famoso ha sido claro que tras terminar el grupo prefirió darle prioridad a su carrera en la actuación que a la música.

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Anahí revela cómo tomó que Alfonso Herrera no estaría en la gira de RBD

Recientemente en el programa de Alfonso Herrera, “Encuentros sin fronteras”, la primera invitada fue su excompañera de RBD, Anahí. Ambos recordaron varios momentos que vivieron juntos cuando grabaron la telenovela y realizaron giras en el grupo.

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Pero uno de los puntos que llamó la atención de los fans fue cuando hablaron de cuando Alfonso Herrera no estuvo en la última gira de RBD, la cual fue una de las más esperadas de sus fans, ya que significó el reencuentro de la agrupación.

“La última vez sí nos peleamos porque el señor no quiso venir, entonces yo me enojé”, dijo Anahí refiriéndose a que Poncho Herrera había rechazado estar en la gira.

Aunque Anahí mostró que sí se molestó con Alfonso Herrera por no querer estar en la gira de RBD, la cantante reconoció que su compañero siempre ha sido claro con su decisión de alejarse de la música para darle prioridad a la actuación.

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“Entiendo perfecto y a mí me lo has dicho muchas veces. Cerraste esa etapa ahí y tú también has sido muy congruente con lo que has dicho, con lo que has hecho, con cómo has llevado tu carrera y eso yo te lo admiro mucho”.

Poncho Herrera dijo que algo que le enseñó RBD es perseguir tus sueños, algo que él ha hecho con la actuación.

“Al final Rebelde y RBD hablaba de ir por tus sueños y creo que cada quien lo hizo”.

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Finalmente, Anahí admitió que extrañó a Alfonso Herrera durante el tour de RBD, pero que entiende su postura.