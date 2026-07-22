El otro padre: Quién es quién en la nueva serie de Netflix protagonizada por Silvia Navarro

Netflix estrena este miércoles 22 de julio de 2026 su nueva apuesta mexicana titulada El otro padre. La plataforma de streaming suma a su catálogo un intenso drama familiar protagonizado por la reconocida actriz Silvia Navarro. La producción expone una emergencia médica capaz de desenterrar un secreto guardado celosamente durante dos décadas.

Esta ficción, producida bajo el título original de My Daughter’s Father, reúne a grandes figuras de la televisión nacional e iberoamericana. La historia arranca con una carrera contrarreloj para salvar la vida de una adolescente al borde de la muerte. Este punto de quiebre detona múltiples conflictos éticos y morales para todos los involucrados.

Silvia Navarro encarna el papel de Maca. Foto: Netflix

Maca, interpretada por Silvia Navarro, encarna a una médica y madre dispuesta a darlo todo por su familia. Su rutina colapsa repentinamente cuando su hija Julieta sufre complicaciones de salud y necesita un trasplante de riñón urgente. Los médicos realizan las pruebas necesarias para el procedimiento y descubren una verdad impactante para el círculo íntimo.

Ricardo, el esposo de Maca, resulta totalmente incompatible para la donación del órgano vital. Los análisis clínicos confirman rápidamente que el único donante viable es el verdadero padre biológico de la joven. Esta dura revelación destapa una antigua relación amorosa oculta por veinte años y golpea directamente la estabilidad del matrimonio protagonista.

Un elenco estelar para un drama intenso

El actor colombiano Manolo Cardona asume el papel de Ricardo, un padre decidido a agotar todas las opciones médicas y legales para salvar a la joven. Azul Guaita da vida a Julieta, la adolescente enferma que ocupa el centro de este huracán emocional. Su personaje funciona como el catalizador principal de toda la compleja trama.

Erik Hayser interpreta a Emilio Martínez, un amigo muy cercano a la familia principal que aporta mayor tensión a la historia central. La actriz Paola Núñez participa en la producción internacional como Yolanda Martínez, la esposa de Emilio. Ambas figuras enriquecen el entorno social de los protagonistas y suman cuotas de misterio a los episodios.

Paola Nuñez y Erik Hayser forman parte del elenco de El otro padre. Foto: Netflix

El conflicto principal obliga a cada uno de los personajes a tomar decisiones desesperadas para garantizar la supervivencia de Julieta. La serie plantea cuestionamientos profundos sobre los verdaderos límites del amor filial y las duras consecuencias de la mentira sistemática. Los creadores estructuraron un guion dinámico para mantener el suspenso constante episodio tras episodio.

Secretos revelados y personajes clave

La historia expande su oscuro universo narrativo con personajes secundarios determinantes para el clímax del conflicto. Paola Moreno encarna a Victoria Martínez, la mejor amiga de la adolescente enferma e hija del matrimonio Martínez. Su visión juvenil contrasta frontalmente con el espeso drama adulto que domina la pantalla.

El ambicioso proyecto televisivo incluye también la participación de Emilio Osorio en el papel de Bernardo y de Sebastián Dante bajo el rol de Gustavo. Las actrices Romina Poza y la primera actriz Blanca Guerra completan el sólido elenco en los papeles de María e Hilda Sotomayor, respectivamente, aportando gran fuerza interpretativa a las escenas cumbre.

Paola Moreno en El otro padre. Foto: Netflix

Esta producción mexicana garantiza una experiencia inmersiva absoluta para los fieles seguidores del género dramático. El otro padre explora a fondo la fragilidad de los lazos consanguíneos frente a situaciones extremas de vida o muerte. Los suscriptores de la plataforma digital ya disponen de la primera temporada completa desde las primeras horas de hoy.

Lista de actores y personajes de "El otro padre":