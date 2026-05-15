La controversia alrededor de El Capi Pérez se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que usuarios acusaran al conductor de presunto acoso contra Alejandro, integrante de Santos Bravos, durante los Spotify Podcast Awards 2026.

El momento ocurrió en plena transmisión del evento, donde el conductor realizó bromas e interacciones físicas con el cantante que algunos seguidores calificaron como “incómodas” y “fuera de lugar”. El clip rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, X e Instagram, provocando miles de reacciones y críticas hacia el comediante.

El Capi Pérez ofrece disculpa pública tras polémica con Alejandro de Santos IG

¿Por qué acusan a El Capi Pérez de acoso contra Alejandro de Santos Bravos?

Las críticas comenzaron después de la difusión de un video grabado durante los Spotify Podcast Awards 2026. El presentador Carlos Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, junto a la actriz mexicana Karla Díaz, entregó el premio en la categoría de “Podcast Revelación”, gracias a su proyecto titulado “La Serie”, donde documentaron su proceso de entrenamiento y selección antes de debutar.

El Capi Pérez ofrece disculpa pública tras polémica con Alejandro de Santos Bravos IG

Sin embargo, mientras uno de los integrantes de Santos Bravos agradecía al público y a los organizadores por el reconocimiento, Alejandro quedó al lado de El Capi Pérez.

El conductor comenzó a acercarse al cantante de una manera que internautas calificaron como “acosadora”, luego de que el video comenzara a viralizarse en redes sociales. En el material audiovisual se observa al presentador “oler” al cantante y realizar algunos gestos relacionados con su físico.

Aunque algunos usuarios consideraron que se trató de humor improvisado, otros señalaron que el conductor cruzó límites al incomodar al cantante frente al público y las cámaras.

El tema escaló rápidamente en redes sociales, donde frases como “Respeto para Santos Bravos” y “El Capi Pérez” se posicionaron entre las principales tendencias en México.

El Capi Pérez ofrece disculpa pública tras polémica con Alejandro de Santos IG

La disculpa de El Capi Pérez tras la polémica

Tras el revuelo generado en redes sociales, El Capi Pérez publicó un mensaje donde ofreció disculpas públicas a Alejandro y a los fans de Santos Bravos.

Este es un video específicamente para las fans de Santos Bravos. Ellas han manifestado en mis redes sociales su indignación por un chiste tonto que hice ayer con otro grupo de fans que estaba ahí, donde les dije que Alejandro, miembro del grupo, olía rico y que tenía buen trasero.

El presentador admitió que sus acciones no fueron apropiadas.

Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto, también una disculpa, compa Alejandro, y máximo respeto.

La reacción dividió opiniones entre usuarios. Mientras algunos aceptaron las disculpas del conductor, otros señalaron que las figuras públicas deben tener mayor cuidado en sus interacciones con los artistas.

Fans de Santos Bravos reaccionan y exigen respeto

Los seguidores de Santos Bravos reaccionaron de inmediato tras la viralización del video. En redes sociales, miles de usuarios defendieron a Alejandro y criticaron el comportamiento del conductor.

La Unión de Fanbases Aliadas publicó un comunicado en el que fijó postura sobre el incidente, al que calificaron como indignante:

Queremos expresar nuestra profunda indignación respecto a la situación ocurrida el día de ayer durante la premiación de Spotify Awards. Lo sucedido hacia uno de los miembros mientras se dirigían a recibir su premio fue completamente irrespetuoso, inapropiado y condenable.

El Capi Pérez ofrece disculpa pública tras polémica con Alejandro de Santos IG

Las fans también señalaron que “ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad, especialmente en un evento de gran magnitud e importancia como este”.

Finalmente, en el comunicado también solicitaron a HYBE y HYBE LATAM reforzar la seguridad de sus representados, con el objetivo de priorizar su bienestar durante eventos públicos e internacionales.

El Capi Pérez ofrece disculpa pública tras polémica con Alejandro de Santos IG

La polémica entre El Capi Pérez y Santos Bravos abrió nuevamente el debate sobre los límites del humor y el respeto hacia los artistas en eventos públicos. Aunque el conductor ofreció disculpas tras la ola de críticas, el caso dejó claro el impacto que este tipo de acciones puede generar en redes sociales y entre las comunidades de fans.