Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que esperan a su segundo bebé: este será su nombre 

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez viven una etapa muy feliz, ya que esta mañana compartieron que están por convertirse en padres por segunda ocasión. La pareja reveló que en unos meses le darán la bienvenida a una bebé.

Los cantantes, quienes llevan más de diez años juntos, dieron a conocer que a tres años de la llegada de su primer hijo, León, de nuevo serán papás, pero en esta ocasión de una niña.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez revelan que serán papás de nuevo

Fue a través de una publicación en Instagram que la pareja decidió contar al mundo la buena noticia de la próxima llegada de su segundo hijo, que será una niña.

En la publicación se muestran las manos de Carlos, Cynthia y de su hijo León, debajo de ellos se encuentra una manta y ropita de bebé en color rosa, así como pétalos que forman el nombre de su hija.

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”.

Hasta el momento, ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez han compartido más detalles sobre la próxima llegada de su bebé como la fecha aproximada en la que nacerá.

León, el primer hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Fue el 3 de agosto del 2023 cuando los exparticipantes de La Academia anunciaron el nacimiento de su primogénito: León.

A través de una publicación en Instagram, los cantantes revelaron la llegada de su primer hijo.

Instagram

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti… Nuestro amado León, solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida”.

Cabe mencionar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han tratado de mantener al pequeño León alejado de los reflectores, por lo que se desconoce su identidad, algo que sin duda también harán con María.