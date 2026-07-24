José Ron y KOKTEL alistan show antes de hacer una pausa en Il Canto

Este viernes 24 de julio, el escenario del foro Il Canto en la Ciudad de México será testigo de una noche de alta energía con la presentación de KOKTEL, la agrupación liderada por el actor y músico José Ron junto a Manuel Berzunza, Jana Ruz y Damiana Bej. que paso de salir de los eventos privados a conectar cara a cara con el público en presentaciones propias.

Para el show de esta noche, la banda tiene preparado un despliegue escénico con su propuesta "EVOLUTION", un espectáculo diseñado para romper el molde de la clásica banda de covers mediante una propuesta visual y sonora completamente dinámica.

Van a ver un show muy visual con bailarines, coreografías y un nuevo setlist. Hay muchas mezclas donde en la estructura de una canción tocamos otra, entonces el público no se espera todo lo que va pasando con la música; son momentos que les vuelan la cabeza. Los invitaría diciéndoles que tendrán una noche muy divertida y muy agradable. KOKTEL es un show que hay que vivirlo", aseguró José Ron en entrevista para Excélsior.

El salto de José Ron de la televisión a los escenarios

José Ron y KOKTEL alistan show. Especial

Aunque el público lo identifica como uno de los galanes protagónicos más consolidados de la televisión hispana, la música representa para Ron la raíz con la que inició su carrera artística en su natal Guadalajara. Para el artista, la gran diferencia entre un set de grabación y el escenario de Il Canto radica principalmente en la descarga de energía y la conexión genuina con los asistentes.

De entrada, la energía, ese rush de estar en vivo y el contacto directo con la gente. En la actuación hay un personaje, pero en la música cuando van a ver a KOKTEL ven mi personalidad real: mis loqueras, mi energía. Además, estoy haciendo tres cosas que amo: bailar, cantar y tocar la batería", detalló el actor.

Llevamos apenas un par de shows en Il Canto y algo que me gusta mucho de este lugar es que es muy íntimo; siempre tenemos esa cercanía. Yo me bajo a las mesas, interactuamos y eso a mí me encanta. Agradecemos todo este cariño" agregó.

Una pausa para KOKTEL, pero no el cierre

José Ron y KOKTEL alistan show. Especial

Aunque el motor de KOKTEL comenzó al reinventar la nostalgia del pop y rock de distintas épocas, el grupo ha logrado dar el salto a la música propia. Esto ha sido en gran medida gracias al apoyo de la productora Rosy Ocampo, quien ha apostado por integrar las composiciones inéditas de la banda como temas principales en sus producciones televisivas, permitiendo también que ya estén disponibles en plataformas digitales.

Sin ella sería muy complicado. Me ha apoyado mucho para poder partirme en muchos 'Josés', porque realmente no es fácil, pero cuando uno quiere algo y tiene este amor y esta pasión, todo es posible y es cosa de enfocarse y accionar", señaló Ron.

Es importante mencionar que la presentación de esta noche no marca un cierre definitivo para la agrupación. Solo será una pausa mientras que José cumple sus compromisos en cuanto a grabaciones. Tras su regreso, KOKTEL retomará su residencia en la capital, continuará cumpliendo con sus fechas privadas y buscará llevar su espectáculo a escenarios de mayor aforo en el interior de la República.