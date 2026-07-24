Pato Merlín ya tiene tenis inspirados en su historia

El pato Merlín se convirtió en una de las mascotas más entrañables del Mundial al conquistar el corazón de miles de personas durante la fiesta futbolera.

Su historia llamó la atención de aficionados dentro y fuera de México al aparecer caminando con unos tenis y una playera para apoyar a la Selección Mexicana. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer, pero ¿cómo ha cambiado su vida tras convertirse en una sensación viral? Aquí te lo contamos.

¿Cómo ha cambiado la vida del pato Merlín tras su fama?

En entrevista con Excélsior, durante la presentación de los tenis inspirados en el fenómeno del pato Merlín, conversamos con Karla Ivette Gómez, quien compartió cómo la fama ha transformado la vida de la familia.

Aunque reconoce que la popularidad les abrió nuevas oportunidades, asegura que su esencia no ha cambiado y que siguen siendo una familia trabajadora.

"Nos cambió 180 grados, seguimos igual trabajando. Nosotros somos gente de mucho trabajo, de mucho empuje. Entonces, en lo que ha cambiado es que tenemos proyectos muy buenos para el bienestar de mis hijos, hablando también de Merlín porque obviamente es un hijo más en la casa. Son proyectos muy padres para todos", explicó Karla Ivette.

Los cuidados que recibe el pato Merlín para mantenerse sano

Una de las dudas más frecuentes entre quienes siguen a Merlín es cómo cuidan al famoso patito para que siempre luzca saludable.

Karla Ivette explicó que toda la familia participa en sus cuidados y que lo consideran un integrante más del hogar, por lo que procuran darle todo lo necesario para que tenga una buena calidad de vida.

"Vitaminas, buena alimentación, descansa, su agüita y sus bañitos", compartió a Excélsior.

Pato Merlín lanza tenis con Panam: cómo cambió su vida tras el Mundial Foto: Excélsior

La colaboración de Merlín con Panam

Como parte de su creciente popularidad, Panam anunció una edición especial de tenis inspirados en el pato Merlín.

La colaboración surgió tras un acercamiento con la familia del patito, quienes dieron su aprobación al proyecto con la intención de impulsar una marca mexicana.

"Siempre he dicho, desde que Merlín fue famoso, que mi idea era ayudar, colaborar y beneficiar a las empresas mexicanas. Es algo que estamos haciendo al pie del cañón y nos da mucho gusto", señaló Karla Ivette.

Pato Merlín lanza tenis con Panam: cómo cambió su vida tras el Mundial Foto: Excélsior

¿Cómo son los tenis del pato Merlín y cuánto cuestan?

La colección será una edición limitada de 200 pares, disponibles en tallas del 22 al 29, con precios que van de 549 a 949 pesos, hasta agotar existencias.

Los tenis estarán disponibles exclusivamente en la tienda Panam de Parque Toreo (Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 5, planta baja, Lomas de Sotelo).

El diseño parte de uno de los modelos clásicos de la marca, intervenido con agujetas en tonos naranja brillante, naranja mate y blanco. Además, incluye cinco pines coleccionables inspirados en Merlín.

"Nos enfocamos en nuestros diseños de línea, que son de los más vendidos, y los intervenimos con diferentes colores de agujetas naranjas. Hay un brillante, un mate y la blanca, que es la clásica. Vienen cinco pines, donde Merlín aparece de mago, de Lotería Nacional. Sus tres momentos más futbolísticos y un patito de metal", explicó Paola Reglin, líder de relaciones publicas y marketing de la empresa mexicana PANAM.

Pato Merlín lanza tenis con Panam: cómo cambió su vida tras el Mundial Foto: Excélsior

El pato Merlín pasó de ser una simpática sorpresa durante el Mundial a convertirse en un fenómeno que sigue conquistando a miles de personas. Su historia demuestra cómo el cariño por los animales puede unir a las personas.