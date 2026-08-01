¿Se cancela el concierto de Harry Styles? Ocesa lanza comunicado tras fuertes lluvias en CDMX

Las intensas lluvias sobre la Ciudad de México encendieron las alarmas entre los fanáticos de Harry Styles. Miles de asistentes inundaron las redes sociales con preguntas sobre una posible cancelación del espectáculo programado para las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros.

Ante la ola de dudas cibernéticas, Ocesa lanzó un comunicado oficial para calmar la incertidumbre. La empresa administradora del recinto confirmó que el evento sigue en pie y descartó cualquier modificación en el horario de inicio del esperado concierto musical.

"Estamos trabajando para que el show de Harry Styles de esta noche se lleve a cabo conforme a lo planeado. Mantente atento a los canales oficiales y sigue las indicaciones del personal del estadio", detalló la promotora a través de sus perfiles digitales.

El cantante británico subirá al escenario capitalino como parte de su exitosa gira internacional Together, Together World Tour 2026. Esta presentación marca una de las seis fechas pactadas en territorio mexicano para deleitar a sus multitudes de seguidores locales.

Los organizadores mantienen firme el programa original mientras monitorean constantemente el estado del tiempo. El equipo de producción solicita a los fanáticos tomar todas sus precauciones durante el traslado hacia el recinto para evitar accidentes o contratiempos en los accesos principales.